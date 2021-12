Il Crotone ha ripreso a lavorare in questi giorni presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" in vista del match contro il Parma allo Stadio "Ennio Tardini" nell'ultimo turno del girone d'andata.

Questa gara potrebbe servire alla dirigenza a scremare il gruppo, provando a capire chi nei prossimi mesi continuerà a vestire la casacca rossoblù e chi, invece, verrà messo sul mercato. Ad annunciare cambiamenti nelle prossime settimane è stato il presidente rossoblù Gianni Vrenna, che ha di fatto annunciato acquisti e cessioni.

Crotone: previsti vari acquisti a gennaio

Intervenuto lunedì 20 dicembre durante il corso della trasmissione Turnover, in onda sul EsperiaTv, il patron degli squali Gianni Vrenna ha voluto chiarire la situazione in merito al mercato di riparazione di gennaio.

"Abbiamo una rosa importante, ma almeno otto pedine sono in uscita. Ci vogliamo rinforzare, per questo contiamo di operare in tutti i reparti, con almeno 5-6 elementi in totale. Abbiamo richiamato Modesto per rimediare all’errore. Sbaglia chi non opera", ha spiegato il presidente.

Tra le pedine in uscita dovrebbero esserci Ahmad Benali e Salvatore Molina, messi fuori rosa nei giorni scorsi dopo il ritorno in panchina del tecnico Francesco Modesto.

Crotone, alcuni nomi in entrata

Tra i possibili profili graditi alla formazione rossoblù ci sarebbe il difensore Lorenzo Ariaudo, svincolato dopo l'ultima annata al Frosinone: interesserebbe tra l'altro anche ad Ascoli e Reggina. A centrocampo sarebbero due i profili che piacciono: quello di Marco Benassi in uscita dalla Fiorentina, seguito anche dal Parma, e quello di Ibrahima Sy, giovane senegalese in forza allo Stoke City, militante nel torneo di Championship inglese.

Poco percorribile per il Crotone pare, in attacco, la pista che potrebbe portare a Martin Satriano, calciatore in forza all'Inter e potenziale partente, tra l'altro già seguito in estate dai rossoblù.

Una classifica da migliorare

Con 11 punti in classifica il Crotone dovrà continuare a macinare punti e vittorie per riuscire a tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Attualmente gli squali, in terz'ultima posizione, sono a una distanza di cinque punti dal Cosenza, prima squadra in zona play-out.

Al netto di possibili rinvii delle gare del 26 e del 29 dicembre 2021 per via dei contagi di Covid-19, il Crotone dovrà affrontare due trasferte: la prima a Parma e la successiva al "Giuseppe Sinigaglia" a Como. Due gare importanti prima della sosta invernale del torneo, la cui ripresa è fissata per il 15 gennaio 2022 con il match dello "Scida" contro il Cittadella.