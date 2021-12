Non è ancora arrivato gennaio ma il Calciomercato invernale sembra essere già entrato nel vivo. Nella giornata di Natale, infatti, l'Atalanta di Gianpiero Gasperini avrebbe praticamente chiuso la trattativa per portare a Bergamo Jérémie Boga, attaccante esterno che tanto bene ha fatto negli anni scorsi con la maglia del Sassuolo. Tale trattativa potrebbe portare a una catena di trasferimenti, nella quale potrebbe rientrare anche il Milan, che sarebbe in pressing per cercare di portare a Milanello Luis Muriel. A riferirlo è il giornalista sportivo Gianluigi Longaro.

L'attaccante colombiano potrebbe essere sacrificato dalla Dea

L'arrivo a Bergamo dell'ex giocatore del Sassuolo, voluto fortemente da Gasperini, potrebbe infatti chiudere gli spazi per Muriel. Attualmente, l'Atalanta ha moltissimi giocatori offensivi in rosa: oltre a Duvan Zapata (che è fuori da ogni possibile discorso di cessione) e al prossimo arrivo Boga, la squadra nerazzurra può contare anche su Piccoli, Ilicic, Malinovsky, Miranchuk e lo stesso Muriel.

Proprio quest'ultimo potrebbe essere il "sacrificato": dopo due anni nei quali ha raccolto dei numeri da vero big, in questa prima parte di stagione l'attaccante sudamericano ha reso notevolmente al di sotto delle aspettative, anche a causa di problemi fisici che spesso lo hanno portato a non essere neanche convocato.

Se si confrontano i numeri di quest'anno con quelli della scorsa stagione, appare evidente come Muriel non sia più insostituibile in casa Dea: ad ora, in Serie A quest'anno ha collezionato 12 presenze, con due gol e 4 assist. L'anno scorso, nello stesso periodo, raccolse 14 presenze segnando il triplo dei gol, ossia sei.

Il Milan cerca un attaccante

Il Milan, dal canto suo, ha mostrato dei problemi in attacco in questa prima parte di stagione. Zlatan Ibrahimovic, pur essendo ancora decisivo, ha mostrato delle notevoli difficoltà fisiche, rimediando spesso degli infortuni e saltando diverse partite. Stesso discorso per gli altri uomini di reparto, su tutti Rebic, Pellegri e Giroud.

Ecco, dunque, che Muriel sarebbe per la squadra di Pioli una risorsa preziosissima.

Pur non conoscendo ancora i dettagli, quel che è certo è che la trattativa eventuale tra i due club non sarebbe facilissima: è lecito, infatti, pensare che l'Atalanta non ceda troppo facilmente un proprio giocatore a stagione già iniziata, per di più a una diretta concorrente per il campionato e per accedere alla Champions League.

Non è la prima volta che i destini di Muriel e del Milan vengono accomunati. Nel gennaio 2019, infatti, i rossoneri andarono molto vicini ad acquistare il colombiano, che però scelse di andare alla Fiorentina. Resta da capire se, nelle prossime settimane, tale trasferimento si concretizzerà o meno.