Il recente Calciomercato estivo ha portato due dei migliori giocatori della storia del calcio a lasciare le rispettive società per una nuova esperienza professionale: Leo Messi e Cristiano Ronaldo. L'argentino è andato in scadenza di contratto con il Barcellona per i noti problemi economici della società catalana. Non si è potuto prolungare il contratto e l'argentino è così approdato al Paris Saint Germain. La punta Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus negli ultimi giorni del mercato per far ritorno al Manchester United, società che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Il portoghese ha sottoscritto un'intesa contrattuale di due anni con la società inglese. L'addio del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, però, potrebbe portare ad un clamoroso addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United a fine stagione. Secondo la stampa inglese, l'arrivo di Rangnick come tecnico della società inglese potrebbe portare ad un ringiovanimento della rosa e alla partenza dei giocatori con maggior esperienza. Si parla dell'addio di Cristiano Ronaldo, ma anche di quello di Paul Pogba, che va in scadenza di contratto a fine stagione. Il portoghese starebbe valutando un clamoroso approdo al Real Madrid la prossima stagione.

La punta Cristiano Ronaldo potrebbe approdare al Real in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, Cristiano Ronaldo potrebbe approdare al Real Madrid la prossima stagione.

La punta portoghese potrebbe lasciare il Manchester United perché il tecnico Ralf Rangnick vorrebbe valorizzare i giovani della rosa inglese. Ronaldo potrebbe approdare al Real Madrid, dove ritroverebbe uno dei tecnici con cui ha vinto diverse competizioni proprio nella società spagnola: Carlo Ancelotti. Sempre i giornali sportivi inglesi hanno comunque definito tale possibile approdo al Real da parte di Cristiano Ronaldo una possibilità poco concreta per il difficile rapporto professionale fra il portoghese e il presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Il mercato del Real Madrid

L'indiscrezione di calciomercato in merito ad un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Real Madrid in estate non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. Per il portoghese, se si dovesse concretizzare l'addio al Manchester United, potrebbe definirsi una nuova esperienza professionale nella Major League Soccer o allo Sporting Lisbona.

Il Real Madrid potrebbe investire su una punta giovane, a tal riguardo si parla del possibile ingaggio del giocatore del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, in scadenza di contratto con la società francese a fine stagione.