Sono giornate difficili per il Crotone e in particolare per la dirigenza calabrese alle prese con una stagione di Serie B molto complicata.

La sconfitta dello "Zini", di Cremona (3-2) ha portato la società a esonerare il tecnico Pasquale Marino e a richiamare in panchina Francesco Modesto, allenatore di inizio stagione. A parlare delle scelte appena fatte è stato ore il presidente della società calabrese Gianni Vrenna.

Crotone, Vrenna chiama all'unione

I risultati della squadra, decisamente sotto le aspettative, hanno portato malcontento tra la tifoseria.

Una situazione dalla quale vuole uscire il presidente rossoblù Gianni Vrenna: "Questo è il momento di restare uniti, ricompattare l’ambiente e cercare insieme di uscire da questo periodo per mantenere una categoria che rappresenta un patrimonio per tutto il territorio".

Le parole del numero uno del Crotone sono anche rivolte al pubblico crotonese: "La speranza e che i nostri tifosi, da sempre vicini alla squadra siano animati da un amore incondizionato per questi colori, ci sostengano in tutti i modi, dai social network allo stadio".

Un mercato importante per il Crotone

Solamente qualche giorno prima il presidente rossoblù sulle pagine del Corriere dello Sport aveva annunciato interventi sul mercato nel mese di gennaio con la possibilità di accogliere in rosa almeno tre calciatori di categoria, dei leader, profili che a oggi sembrano mancare tra le fila degli squali.

Sui nomi concreti non vi è nessuna notizia, anche se gli acquisti porteranno inesorabilmente a delle cessioni. Sono diversi i calciatori attualmente poco impiegati, sia in difesa che a centrocampo. In particolare paiono essere due elementi, Juwara e Rojas, quelli maggiormente indiziati a partire. In attacco si dovrà inoltre operare pesantemente vista la mancanza di interpreti.

Modesto chiamato a compiere un miracolo

Con soli otto punti in classifica il Crotone dovrà rimboccarsi sin da subito le maniche e provare a strappare punti su tutti i campi, in particolare all'Ezio Scida, dove in questo campionato è arrivato solamente un successo (2-1) nel mese di ottobre contro il Pisa.

Ad oggi, pensando giornata per giornata, l'obiettivo sembrerebbe essere quello dello spareggio Play-Out, un traguardo minimo oltre che essenziale per continuare a sperare di mantenere la categoria.

A guidare la squadra, probabilmente fino a fine stagione, sarà quindi il tecnico Francesco Modesto, crotonese, che guiderà la squadra già a partire alla gara di Coppa Italia di martedì 14 dicembre alle ore 18 contro l'Udinese alla "Dacia Arena".