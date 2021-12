La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane per il mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare diverse cessioni che andrebbero ad agevolare gli investimenti necessari a migliorare la rosa bianconera. Servirebbe un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco ma anche una punta che possa garantire gol. Si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. La Juventus però valuta anche altri giocatori, alcuni dei quali giocano nel Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe cercare di acquistare Frenkie De Jong, che non sta disputando una stagione ideale anche per le problematiche che sta avendo la squadra catalana.

Il Barcellona è attualmente ottava in classifica ed è reduce dalla sconfitta contro il Betis Siviglia e dal pareggio contro l'Osasuna. Inoltre è recentemente uscita dalla Champions League e disputerà l'Europa League.

L'eliminazione dalla massima competizione europea rappresenta un risultato sportivo deludente ma anche mancati ricavi che avrebbe garantito l'accesso agli ottavi di Champions League. Per questo la società catalana potrebbe valutare una cessione di De Jong, uno dei giocatori che ha più mercato. A parlare dell'interesse di alcune società per il centrocampista è stato il papà John, che ha dichiarato che ci sono cinque club interessati.

Diverse società europee potrebbero acquistare De Jong

"So che il Barcellona ha bisogno di soldi e una grande offerta per Frenkie potrebbe aiutare, ma non penso che ciò possa accadere presto. Tuttavia, cinque dei migliori club europei l’hanno già sondato". Queste le dichiarazioni di John De Jong in una recente intervista. Il papà del centrocampista del Barcellona ha diversi estimatori ma difficilmente potrebbe lasciare la società catalana a gennaio.

Potrebbe partire in estate, fra le cinque società interessate al giocatore potrebbe esserci anche la Juventus, alla ricerca di qualità a centrocampo. Un eventuale arrivo di De Jong però dipende anche dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di De Jong in estate, soprattutto se dovesse riuscire a cedere qualche giocatore importante.

A tal riguardo già a gennaio potrebbero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo, che hanno mercato. Il gallese potrebbe rescindere il contratto ed approdare in una società inglese. La sua cessione garantirebbe un risparmio sul monte ingaggi di circa 7 milioni di euro a stagione. Potrebbe essere ceduto in prestito anche il brasiliano, anche lui uno dei giocatori che più guadagna della rosa bianconera con circa 6 milioni di euro a stagione.