La Juventus è attesa da settimane importanti a gennaio. I match contro il Napoli, la Roma e l'Inter diranno molto delle ambizioni dei bianconeri, che nelle ultime partite hanno diminuito la distanza dai primi quattro posti in classifica. Ci sarà molto lavoro da fare per la società, sia per quanto riguarda la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine stagione che per il mercato.

Si valutano diverse cessioni, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo. Come rinforzi invece potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta.

A tal riguardo la Juventus potrebbe acquistare Mauro Icardi. L'argentino è una riserva nel Paris Saint Germain e vorrebbe fare una nuova esperienza professionale in una società che gli dia la possibilità di raccogliere più minutaggio. Potrebbe essere la società bianconera la destinazione del giocatore, soprattutto se il Paris Saint Germain dovesse cederlo in prestito con riscatto a fine stagione.

Dell'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Rudy Galletti. Sul suo profilo Twitter ha dichiarato che il Paris Saint Germain e la Juventus starebbero valutando il trasferimento di Icardi in bianconero in prestito per 3 milioni di euro e diritto di riscatto a 25 milioni di euro.

L'argentino Icardi potrebbe approdare alla Juve in prestito per 3 milioni e diritto riscatto a 25 milioni

"È in fase di valutazione l'approdo di Icardi alla Juventus in prestito di 3 milioni di euro più diritto di riscatto a fine stagione a 25 milioni di euro. Il Paris Saint Germain e il giocatore vorrebbero l'obbligo di riscatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrebbe esserci l'inserimento anche del centrocampista Arthur Melo", è questo il post di Rudy Galletti sul suo account di Twitter in riferimento al possibile trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus a gennaio.

La società bianconera vorrebbe un diritto di riscatto, il club francese preferirebbe invece l'obbligo di riscatto.

Nella trattativa di mercato, secondo il giornalista sportivo, potrebbe essere inserito anche Arthur Melo, che piace molto al Paris Saint Germain. In questo modo la Juventus andrebbe ad alleggerire al rosa, ma anche a rinforzare il settore avanzato.

Il mercato della Juventus in attacco

La Juventus potrebbe tesserare Mauro Icardi in prestito con diritto di riscatto perché poi a giugno potrebbe investire su Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina va in scadenza a giugno 2023 e sarebbe un acquisto ideale per il presente e per il futuro.

Non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa investire anche sull'argentino a giugno, soprattutto se non dovesse riscattare il cartellino di Morata. Lo spagnolo attualmente è in prestito dall'Atletico Madrid e per acquistarlo la società bianconera dovrebbe pagare 35 milioni di euro.