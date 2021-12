Il mondo della Juventus nelle ultime ore sarebbe stato scosso da una ''bomba'' di mercato. Infatti, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Alvaro Morata. Il bomber spagnolo è in prestito alla Juventus fino a giugno. Il Barcellona, per questo motivo, ha contattato i bianconeri per sapere se eventualmente possono far partire Alvaro Morata già a gennaio. Dopodiché il club catalano comprerebbe a titolo definitivo il giocatore dall'Atletico Madrid. Dunque, la Juventus rischia di trovarsi senza il suo numero 9 già in questa finestra di mercato. Il Barcellona avrebbe proposto ai bianconeri Memphis Depay, ma il giocatore non piacerebbe a Massimiliano Allegri.

Inoltre, è infortunato e sarà out almeno per un mese. Dunque, in caso di addio di Morata la Juventus dovrà cercare un altro attaccante.

Il mercato scuote la Juventus

Questo fine dell'anno potrebbe riservare una grande sorpresa di mercato per la Juventus. Infatti, il Barcellona vorrebbe prendere Alvaro Morata e i bianconeri rischiano di trovarsi senza il loro numero 9. Se davvero questo affare dovesse concretizzarsi la Juventus dovrebbe agire velocemente per trovare un nuovo bomber. I nomi tornati di moda, in queste ore, sono quelli di Arkadiusz Milik e Gianluca Scamacca. Ma quest'ultimo sarebbe difficile da prendere poiché il Sassuolo non sembra intenzionato a cederlo. Inoltre, Gianluca Scamacca richiederebbe un grande investimento economico.

Inoltre, non è da scartare la pista che porta a Mauro Icardi. Ma per ora il Paris Saint - Germain non avrebbe aperto alla possibilità del prestito e difficilmente la Juventus prenderà l'argentino a titolo definitivo. Inoltre, Mauro Icardi guadagna molto e anche questo potrebbe rappresentare un ostacolo. Dunque, i dirigenti della Juventus, in caso di addio di Morata, saranno chiamati a prendere una decisione importante e soprattutto in tempi brevi.

Il rinnovo di Dybala sembra avvicinarsi

Oltre, alla questione legata ad Alvaro Morata, la Juventus deve occuparsi anche del rinnovo di Paulo Dybala. Ma ormai il prolungamento dell'argentino sembra avvicinarsi alla conclusione. Si aspetta solo che il suo agente Antun sistemi alcune questioni burocratiche, dopodiché dovrebbe venire apposta la firma sul contratto che comunque non arriverà prima di febbraio.

Infatti, la Juventus, per i vari rinnovi di contratto, deve attendere il CDA che ci sarà dopo la fine del mercato. Inoltre, Paulo Dybala, il 30 dicembre non sarà alla Continassa per allenarsi. Il suo rientro è previsto per il 31 dicembre: Dybala sarà alla Continassa solo nel giorno dell'ultimo dell'anno. Dunque, Massimiliano Allegri alla ripresa degli allenamenti potrà contare solo sugli europei.