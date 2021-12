La Juventus è attesa da mesi importanti per il mercato. A gennaio non dovrebbero esserci clamorosi investimenti, a meno che la società bianconera riesca ad effettuare alcune cessioni importanti. I principali indiziati a lasciare i bianconeri sono Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. A questi potrebbe aggiungersi un altro nome, quello di Matthijs De Ligt. Il difensore dovrebbe rimanere alla Juventus fino a giugno ed essere ceduto per una nuova esperienza professionale. Ad alimentare queste indiscrezioni di mercato il suo agente sportivo, che ha recentemente dichiarato che il giocatore è pronto per una nuova esperienza professionale.

Fra le società interessate ci sarebbero il Barcellona, il Paris Saint Germain e il Chelsea.

La Juve potrebbe ricavare circa 80 milioni di euro dalla cessione del cartellino del giocatore. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Dusan Vlahovic, valutato circa 60 milioni di euro dalla Fiorentina. Come sostituto di De Ligt, potrebbe arrivare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione. Raiola potrebbe portare un altro suo assistito, anche lui in scadenza a giugno: si tratta di Paul Pogba.

La possibile cessione di De Ligt potrebbe agevolare l'acquisto di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere De Ligt a giugno ed effettuare successivamente tre acquisti importanti.

Il difensore potrebbe garantire circa 80 milioni di euro, parte dei quali sarebbero utilizzati per l'acquisto di Dusan Vlahovic. Mino Raiola potrebbe agevolare la cessione di De Ligt ma anche l'arrivo di due suoi assistiti nella società bianconera. Si tratta del difensore Alessio Romagnoli e del centrocampista Paul Pogba, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione.

Il giocatore del Milan potrebbe guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione, il francese dovrebbe accettare una diminuzione dello stipendio che attualmente guadagna al Manchester United.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Vlahovic, Romagnoli e Pogba potrebbe concretizzarsi non solo grazie alle possibili cessioni di De Ligt ma anche a quelle di altri giocatori.

Si parla di un interesse concreto del Newcastle per Ramsey, il brasiliano Arthur Melo potrebbe approdare in prestito al Paris Saint Germain. Alex Sandro piace al Real Madrid, la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Circa 60 milioni di euro potrebbero arrivare dalla partenza di Kulusevski e McKennie. Per i due centrocampisti si parla di un suo possibile approdo al Tottenham già a gennaio.