La Juventus a Venezia ha rimediato un pareggio deludente che la porta ad otto punti dalla quarta in classifica, attualmente il Napoli. I campani hanno perso contro l'Empoli allo stadio Diego Armando Maradona, ne ha approfittato l'Atalanta, che ha vinto al Bentegodi contro il Verona. Perdere altri punti contro il Bologna e il Cagliari significa distanziarsi ancora di più dai primi quattro posti in classifica. Allegri si aspetta delle prestazioni migliori, in attesa del mercato di gennaio. Non ci sarà nelle due partite di fine anno Paulo Dybala.

L'argentino si è infortunato contro il Venezia ma non ha avuto nessuna lesione muscolare. Non sarà rischiato e rientrerà ad inizio anno, probabilmente contro il Napoli il 6 gennaio. Intanto il suo agente sportivo Jorge Antun è arrivato a Torino ed in questo momento è in quarantena come da disposizioni governative. Una volta terminata dovrebbe esserci l'incontro decisivo per il prolungamento di contratto di Paulo Dybala. Le parti avrebbero già raggiunto l'intesa, si tratta solo di sottoscrivere la nuova intesa contrattuale che dovrebbe essere fino a giugno 2026.

Il giocatore argentino Dybala sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus

L'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun è arrivato a Torino.

Nei prossimi giorni dopo aver effettuato la quarantena incontrerà la Juventus per il rinnovo di contratto dell'argentino. L'intesa sarebbe stata già raggiunta per un contratto fino a giugno 2026. Dybala dovrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro netti a stagione più di 2 milioni di euro di bonus al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

Nonostante le problematiche fisiche delle ultime settimane, la società bianconera è convinta della permanenza dell'argentino, già diventato il riferimento tecnico della Juventus. Potrebbe però essere importante il suo prolungamento di contratto anche per motivi commerciali. Dybala è uno degli sportivi più influenti sui social, per questo potrebbe aiutare la Juventus ad incrementare il merchandising.

Il mercato della Juventus

L'infortunio subito da Paulo Dybala in Venezia-Juventus ha suscitato molto clamore mediatico. Tanti tifosi bianconeri hanno sottolineato che non andrebbe rinnovato il contratto dell'argentino per i tanti infortuni subiti nelle ultime stagioni. Dybala però rimarrà alla Juventus, difficile invece la permanenza di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid e la società bianconera ha un diritto di riscatto a 35 milioni di euro. La società bianconera potrebbe acquistare in estate Dusan Vlahovic. A gennaio invece si parla di un possibile investimento in prestito sulla punta Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain perché considerato una riserva nella società francese.