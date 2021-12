La Juventus a gennaio potrebbe acquistare un centrocampista e una punta. La società bianconera in questi giorni è al lavoro per cercare di migliorare una rosa che ha dimostrato delle problematiche evidenti in questo inizio di stagione. Sembra infatti mancare qualità a centrocampo, oltre al fatto che nessuno pare essere particolarmente prolifico dal punto di vista realizzativo: i bianconeri in 16 giornate di campionato hanno segnato 22 gol.

A proposito di centrocampo, la Juventus starebbe lavorando su diversi giocatori. La società bianconera non vorrebbe spendere molto per il cartellino, per questo potrebbe investire giocatori che sono in scadenza di contratto a fine stagione.

Fra questi ci sarebbero Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara,. Il centrocampista belga sarebbe pronto a lasciare il Borussia Dortmund già a gennaio. A rivelarlo è stato recentemente il giornalista sportivo Nicolò Schira, il quale sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che l'agente sportivo ha offerto il belga anche alla società bianconera. Dei contatti fra il giocatore e la Juventus ci sarebbero stati già nel recente Calciomercato estivo.

L'agente sportivo avrebbe offerto Witsel alla Juve

"Axel Witsel non rinnoverà il contratto con il Borussia Dortmund in scadenza a giugno 2022. Può lasciare la società tedesca a gennaio. L'agente sportivo lo ha offerto alla Juventus, ci sono già stati contatti fra giocatore e società bianconera nel recente calciomercato estivo", questo è il post di Twitter di Nicolò Schira.

Secondo il giornalista sportivo Witsel potrebbe lasciare il Borussia Dortmund, la società tedesca starebbe già lavorando a un suo sostituto. Si parla di un interesse per Denis Zakaria, anche lui seguito dalla società bianconera. Schira ha anche aggiunto che Witsel piace anche in Inghilterra e nella Major League Soccer. Potrebbe quindi anche lasciare anche il calcio europeo per quello americano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difficile però che il mediano possa considerare un'esperienza professionale al di fuori del Vecchio continente a un anno dai mondiali: è infatti un riferimento della nazionale belga, che sarà una delle protagoniste del mondiale in Qatar previsto a dicembre 2022.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe anche effettuare delle cessioni importanti a gennaio.

Fra i possibili partenti ci sarebbero Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Tutti giocatori che potrebbero garantire l'incasso una somma importante da utilizzare per gli acquisti. Potrebbe arrivare non solo un centrocampista, ma anche una punta.