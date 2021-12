La Juventus è attesa da un mese di dicembre molto importante per diversi motivi. Le prossime partite in campionato potrebbero avvicinare i bianconeri ai primi quattro posti, considerando che le società che affronterà sono abbordabili. Ci si riferisce al Venezia, al Bologna e al Cagliari, Saranno settimane importanti anche per quanto riguarda il mercato. La società bianconera è al lavoro per migliorare la rosa, le principali esigenze sembrano riguardare un rinforzo di qualità a centrocampo e l'acquisto di una punta brava dal punto di vista realizzativo.

Molto degli investimenti che potrebbero essere effettuati dipenderanno anche delle cessioni. Se la Juventus dovesse cedere i vari Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, la somma da investire sugli acquisti sarebbe evidentemente importante. A proposito di centrocampo, si valutano giocatori come Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Nelle ultime ore però la società bianconera avrebbe individuato un altro nome che sarebbe ideale per migliorare la qualità del centrocampo. Ci si riferisce a Leandro Paredes, che non sarebbe considerato un titolare nel Paris Saint Germain e che potrebbe lasciare la società francese a prezzo vantaggioso a gennaio.

Il centrocampista Paredes potrebbe approdare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes a gennaio. Il centrocampista argentino non è considerato un titolare dal tecnico Pochettino e potrebbe lasciare la società francese a prezzo vantaggioso. E' a scadenza di contratto a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto proprio perché non considerato un titolare.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Potrebbe però lasciare il Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un acquisto ideale in quanto si integrerebbe molto bene a centrocampo con Manuel Locatelli. Inoltre conosce molto bene il calcio italiano avendo già giocato nell'Empoli e nella Roma.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche una punta a gennaio. In questo inizio di stagione i bianconeri hanno avuto diverse problematiche in campionato dal punto di vista realizzativo. Sono 22 gol segnati in 16 partite, pochi per una società che deve lottare per i primi posti in classifica. Per questo potrebbe arrivare un rinforzo importante nel settore avanzato. Difficile sia Dusan Vlahovic, che dovrebbe rimanere alla Fiorentina fino a fine stagione. Potrebbe approdare alla Juventus Julian Alvarez, punta del River Plate valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.