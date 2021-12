La Juventus ha chiuso il girone d'andata con una vittoria importante contro il Cagliari dando seguito ai successi contro la Salernitana e il Genoa e al pareggio contro il Venezia. 10 punti conquistati in quattro partite che hanno permesso ai bianconeri di diminuire la distanza dal quarto posto, attualmente a +4.

La società bianconera potrebbe supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri ingaggiando a gennaio un centrocampista e una punta. Molto dipenderà pure dalle cessioni che riuscirà ad effettuare: i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Si lavorerebbe all'acquisto di Denis Zakaria per rinforzare il centrocampo, per il settore avanzato i preferiti sembrano essere Gianluca Scamacca e Mauro Icardi. Pare difficile arrivare al giocatore del Sassuolo, in quanto la società emiliana potrebbe decidere di lasciarlo partire solo a giugno. L'argentino invece potrebbe essere ceduto in prestito dal Paris Saint Germain a gennaio.

Ad alimentare le indiscrezioni di mercato in merito a una possibile partenza di Icardi è stato il giornalista sportivo Pedro Almeida, il quale tramite il suo profilo Twitter ha affermato che l'argentino ha accettato la possibilità di giocare nella Juventus a gennaio.

Il giocatore del Paris Saint Germain Icardi potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

"Icardi ha accettato di giocare nella Juventus a gennaio", è questo il post pubblicato su Twitter da Pedro Almeida. Secondo il giornalista sportivo l'argentino quindi potrebbe diventare un giocatore della Juventus a gennaio. La società bianconera potrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto.

In questo modo eviterebbe di pagare il cartellino e avrebbe fino a giugno un rinforzo importante per il settore avanzato che potrebbe risolvere i problemi in zona gol dei bianconeri.

La società bianconera si riserverebbe quindi la possibilità di acquistare l'argentino a titolo definitivo a giugno, anche se - secondo le ultime indiscrezioni di mercato - la Juventus a fine stagione potrebbe puntare decisamente su Dusan Vlahovic.

La punta della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la toscana appunto nel 2022.

Il mercato in attacco della Juventus

L'eventuale arrivo di Icardi a gennaio e di Vlahovic a giugno potrebbe portare la Juventus a non riscattare Alvaro Morata. La punta spagnola è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con la società bianconera che ha un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. Una somma considerata elevata dalla Juventus, anche in considerazione del fatto che Morata compirà l'anno nuovo 30 anni.