La Juventus nelle ultime stagioni è stata la società più vincente in Italia, agevolata però anche della problematiche delle rivali sportive storiche come Milan, Inter, Napoli e Roma. In questa stagione però i bianconeri sono in difficoltà soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato e i risultati raccolti in campionato ne sono la dimostrazione, Per questo si parla molto di un possibile acquisto importante a centrocampo già nel mercato di gennaio. I preferiti sono Witsel, Zakaria e Kamara, in scadenza di contratto a fine stagione. La Juventus però è al lavoro anche per la prossima stagione e starebbe valutando l'ingaggio di Pogba, in scadenza con il Manchester United.

Negli ultimi giorni però si è parlato anche di un interesse concreto per Jorginho, centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana. Il 2021 per il 30enne è stato molto importante, considerando la vittoria della Champions League e dell'Europeo con la nazionale italiana. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe contattato l'agente sportivo di Jorginho perché interessata al suo acquisto se il giocatore dovesse decidere di lasciare il Chelsea.

Possibile interesse della Juventus per il centrocampista del Chelsea Jorginho

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Jorginho la prossima stagione se il centrocampista dovesse decidere di lasciare il Chelsea. Sarebbe infatti il nazionale italiano il giocatore ideale per migliorare la qualità del gioco bianconero, che nelle ultime stagioni è stato probabilmente il settore con le maggiori problematiche.

Negli anni la Juventus ha sempre avuto un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. e nelle verticalizzazioni. Prima Pirlo poi Pjanic hanno rappresentato dei riferimenti importanti per i bianconeri. Arthur Melo avrebbe dovuto prendere il posto di Pjanic ma il brasiliano anche a causa di alcuni infortuni non è riuscito ad incidere come ci si aspettava.

Se dovesse arrivare alla Juventus Jorginho ritroverebbe i suoi compagni di nazionale Bonucci, Chiellini, Locatelli, Bernardeschi e Chiesa, con i quali ha condiviso la vittoria dell'Europeo.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto è al lavoro anche per alleggerire la rosa nel mercato di gennaio. Potrebbero partire infatti Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski.

Per quanto riguarda i rinforzi come già anticipato piacciono per il centrocampo Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Per quanto riguarda il settore avanzato invece i preferito sembrano essere la punta del River Plate Julian Alvarez e quella della Fiorentina Dusan Vlahovic.