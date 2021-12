La Juventus, in questi giorni, ha dovuto fare i conti con le dichiarazioni rilasciate da Mino Raio su Matthijs de Ligt. L'agente ha lasciato intendere che il futuro del difensore olandese potrebbe essere lontano da Torino. Queste dichiarazioni, però, non sarebbero piaciute alla Juventus che ritiene Matthijs de Ligt uno dei pilastri della difesa del futuro. Inoltre, l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato proprio di due situazioni che tengono banco in questi giorni. La prima riguarda proprio il difensore olandese mentre la seconda riguarda Paulo Dybala.

Arrivabene ha spiegato che alcuni giocatori tengono più ai loro procuratori piuttosto che alla maglia: "L’attaccamento alla maglia da parte di certi giocatori è minore rispetto a quello che hanno per i procuratori".

La Juventus non si farebbe trovare impreparata

La Juventus non avrebbe gradito le recenti dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro di Matthijs de Ligt. I bianconeri vogliono tenere il difensore olandese e non vorrebbero cederlo. Ma se il giocatore o il suo procuratore spingessero per un addio di certo la Juventus non si farebbe cogliere impreparata e agirebbe subito sul mercato per sostituirlo. Dunque adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione anche se ogni discorso sul futuro di de Ligt verrà fatto in estate.

La Juventus si gode le vacanze

Adesso, la Juventus e i suoi tesserati staccheranno la spina per alcuni giorni. Infatti, de Ligt e compagni si godranno le vacanze fino al 30 dicembre, giorno in cui la squadra tornerà alla Continassa per svolgere una seduta pomeridiana. Massimiliano Allegri, alla ripresa, avrà modo di lavorare con tranquillità e potrà preparare al meglio la gara contro il Napoli del 6 gennaio.

Per questa partita la Juventus conta di recupererà Federico Chiesa, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Mentre per rivedere Danilo ci vorrà un po' di tempo. Anche Ramsey è uno dei giocatori infortunati ma per lui il discorso è diverso e la speranza, soprattutto dei tifosi, è che a gennaio possa trovare una nuova sistemazione.

Intanto, la Juventus ha chiuso il 2021 con una vittoria e nelle ultime partite i bianconeri hanno rosicchiato un po' di punti a chi è davanti in classifica. Massimiliano Allegri, in particolare, si può godere le prestazioni di Federico Bernardeschi che ultimamente ha sfornato diversi assist decisivi e contro il Cagliari è anche tornato al gol. Il numero 20 juventino spera di continuare così anche nel 2022 e soprattutto vorrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus che scade a giugno. Adesso, però, è il tempo di ricaricare le energie visto che tra gennaio e febbraio i bianconeri si giocheranno gran parte del loro futuro.