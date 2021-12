La Juventus, da diverse stagioni, segue i migliori giovani del calcio italiano. Dal lancio dell'under 23, la società bianconera ha deciso di investire molto in talenti di qualità, e tale strategia di mercato sta portando già importanti risultati. Basti pensare alla crescita di giovani come Dragusin, Fagioli e Ranocchia, che dopo aver giocato da protagonisti nella seconda squadra bianconera sono attualmente in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alle Cremonese e al Vicenza. In questa stagione, Allegri ha già schierato giovani come De Winter, Da Graca e Soulé, segnale evidente della volontà della Juventus di valorizzare i giovani.

La società bianconera valuta anche giovani di altre società e già da tempo segue il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo. Nelle ultime stagioni, il giocatore è stato condizionato da due infortuni ai legamenti del ginocchio che non ne hanno agevolato la crescita. Attualmente, dopo un inizio di difficile, sta migliorando le sue prestazioni e fino ad adesso ha segnato due gol fornendo tre assist decisivi ai suoi compagni. La Juventus potrebbe provare ad acquistarlo offrendo come contropartita tecnica il centrocampista Rodrigo Bentancur.

Possibile scambio di mercato fra Bentancur e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino del centrocampista Rodrigo Bentancur per l'acquisto di Niccolò Zaniolo.

Uno scambio di mercato che difficilmente si concretizzerà a gennaio ma a giugno. L'uruguaiano ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, l'italiano di 40 milioni di euro. Per questo la società bianconera dovrebbe aggiungere una somma cash di almeno 10 milioni di euro considerando il prezzo di mercato dei due giocatori.

Zaniolo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e se nei prossimi mesi non dovesse arrivare il prolungamento di contratto, potrebbe essere ceduto in estate anche per cercare di monetizzare il più possibile il suo cartellino.

Il mercato della Juventus

L'approdo di Zaniolo alla Juventus potrebbe concretizzarsi in estate. La società.

bianconera deve rinforzare la rosa, soprattutto se riuscisse a cedere quei giocatori considerati riserve dal tecnico Massimiliano Allegri. Potrebbero essere ceduti Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Il gallese potrebbe rescindere il contratto, mentre il francese potrebbe partire per circa 10 milioni di euro. Per il brasiliano si valuta una cessione in prestito. Per quanto riguarda gli acquisti, per il centrocampo piace Denis Zakaria e per il settore avanzato Dusan Vlahovic.

La punta della Fiorentina potrebbe arrivare a fine stagione, a gennaio, invece, si valuta l'investimento su Gianluca Scamacca, giocatore del Sassuolo che potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto di circa 28 milioni di euro dalla società emiliana.