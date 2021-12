La Juventus nel 2019 avrebbe potuto avere in rosa Romelu Lukaku. Una notizia che è stata più volte confermata dall'agente sportivo della punta belga Federico Pastorello. Anche recentemente è stato intervistato sull'argomento, sottolineando come fu decisiva la mancata intesa contrattuale fra Paulo Dybala e il Manchester United. La società inglese e la Juventus avevano infatti definito lo scambio di mercato fra il belga e l'argentino: nella trattativa di mercato sarebbe stato inserito anche Mario Mandzukic. La punta attualmente al Chelsea aveva trovato un'intesa economica con la società bianconera.

Non è stato così per Dybala con il Manchester United, così la trattativa di mercato non si concretizzò. Alla fine con l'arrivo di Antonio Conte all'Inter Lukaku ha accettato l'offerta della società nerazzurra. Il tecnico pugliese ha voluto come acquisto principale proprio la punta belga, che si è rivelata decisiva per la vittoria del campionato della scorsa stagione. Federico Pastorello ha sottolineato che attualmente Lukaku è al Chelsea, ma in futuro ritornerà nel campionato italiano perché è innamorato dell'Italia.

L'agente Pastorello ha parlato del giocatore del Chelsea Lukaku

"Lukaku fu a un passo dalla Juve. Ora il Chelsea ma ritornerà in Italia". Queste le dichiarazioni di Federico Pastorello in una recente intervista.

L'agente sportivo del giocatore belga ha parlato della trattativa di mercato fra Manchester United e Juventus che avrebbe portato Lukaku a Torino e Dybala in Inghilterra. A tal riguardo ha aggiunto: "Lo scambio di mercato avrebbe coinvolto anche Mandzukic. Romelu aveva già parlato con Sarri e Cristiano Ronaldo. Però Dybala e il Manchester United, probabilmente entrambi non troppo convinti, non hanno raggiunto l’intesa".

Secondo Pastorello l'addio di Lukaku al campionato italiano nel recente Calciomercato estivo è solo un arrivederci. L'agente sportivo ha sottolineato che la punta belga è innamorata dall'Italia.

Il possibile mercato della Juventus

L'agente sportivo Federico Pastorello gestisce gli interessi sportivi di due giocatori della Juventus.

Ci si riferisce a Federico Bernardeschi e Arthur Melo. Il centrocampista italiano potrebbe prolungare il suo contratto con la società bianconera a gennaio: si parla di un'intesa contrattuale fino a giugno 2026 per il giocatore. Diversa invece è la situazione contrattuale del brasiliano, che ha un contratto importante con la società bianconera per diverse stagioni. Pastorello ha dichiarato però, che potrebbe esserci una partenza del giocatore durante il mercato di gennaio. Allegri non lo considera un titolare e il brasiliano ha bisogno di giocare anche in previsione dei mondiali con la nazionale brasiliana.