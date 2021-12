Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose con profili funzionali ai meccanismi tattici adottati dai rispettivi allenatori. I nerazzurri vorrebbero potenziare il centrocampo, mentre i bianconeri sarebbero interessati a rinforzare il reparto offensivo dopo le prestazioni deludenti arrivate da Alvaro Morata e Moise Kean.

I dirigenti dell'Inter vorrebbero Barak

Il nuovo nome che circola negli uffici dell'Inter potrebbe essere quello dell'attuale centrocampista del Verona Barak, che sta facendo ottime cose sotto la guida di Igor Tudor.

La qualità del ragazzo potrebbe essere sfruttata da Simone Inzaghi nel 3-5-2, propenso a collocare l'ex Udinese al posto di Nicolò Barella ma anche come fantasista quando Hakan Calhangolu non farà parte dei titolari. Le capacità di inserimento e le qualità in zona offensiva avrebbero indotto i dirigenti della società presieduta dagli Zhang ad intensificare i contatti. Il cartellino del ceco avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro ma si potrebbe pensare di inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese. L'idea sarebbe quella di proporre nell'operazione Roberto Gagliardini che non sta trovando molto spazio negli undici dell'allenatore ex Lazio.

La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro ed il contratto dell'ex Atalanta scade nel 2023.

Gagliardini sarebbe stato proposto in estate anche alla Roma in cambio di Gonzalo Villar ma la trattativa non avrebbe mai convinto i dirigenti della Capitale. L'Inter avrebbe bisogno di un centrocampista in vista dei possibili addii di Matias Vecino ed Arturo Vidal. Entrambi non dovrebbero rinnovare il contratto e potrebbero lasciare la squadra al termine della stagione.

L'ex Fiorentina piacerebbe a club come Roma e Napoli.

La Juventus avrebbe messo nel mirino Lorenzo Insigne

Il capitano del Napoli sarebbe il nuovo obiettivo della squadra presieduta dagli Agnelli. Il calciatore non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 perché avrebbe avanzato delle richieste economiche ritenute troppo onerose dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero 24 chiederebbe circa 6 milioni di euro all'anno, ma i dirigenti partenopei potrebbero metterne sul piatto circa la metà. Un contatto, come riportato da Enrico Camelio, già ci sarebbe stato e potrebbe intensificarsi la trattativa nei prossimi mesi.

"La Juve ha parlato col procuratore, però deve prima vendere Kulusevski. Il Napoli offre la metà di quello che chiede Insigne", ha dichiarato il procuratore in una intervista in radio. Lo svedese avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e piacerebbe all'Arsenal.