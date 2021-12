La Juventus dopo la vittoria contro la Salernitana si è confermata anche contro il Genoa. 2-0 per i bianconeri, stesso risultato del match vinto contro i campani. Importante anche non aver subito gol, il problema principale però riguarda la difficoltà nel segnare, considerando anche le tante azioni da gol costruite. Si sente l'assenza di Cristiano Ronaldo. A proposito di Manchester United, squadra in cui si è trasferito CR7, la Juventus avrebbe individuato in un giocatore della società inglese un possibile rinforzo per il settore avanzato. Secondo la stampa spagnola, i bianconeri starebbero valutando l'acquisto di Jadon Sancho, che in questo inizio di stagione ha raccolto poco minutaggio.

L'investimento del Manchester United per il centrocampista inglese è stato importante, circa 80 milioni di euro. Difficile, anche per questo motivo, che la Juventus possa investire tale somma se non tramite un pagamento dilazionato in diverse stagioni.

Il centrocampista Sancho potrebbe approdare alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Jadon Sancho del Manchester United. La società bianconera potrebbe sostenere la somma necessaria per il suo arrivo con un pagamento dilazionato. Possibile quindi un prestito oneroso di due anni più diritto di riscatto, una formula già utilizzata per Alvaro Morata. Come è noto infatti lo spagnolo è arrivato nell'estate 2020 dall'Atletico Madrid in prestito oneroso di 10 milioni di euro più diritto di riscatto a 45 milioni di euro nel 2021.

La società bianconera però ha potuto posticipare il pagamento del cartellino dello spagnolo prolungando il prestito per un'altra stagione (pagando ulteriori 10 milioni di euro) e posticipando il diritto di riscatto per 35 milioni di euro a giugno 2022. A tal proposito, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile mancato acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore da parte della società bianconera.

Ma la decisione verrà pressa nei prossimi mesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di non investire 35 milioni di euro per Morata e utilizzare tale somma per l'acquisto di una punta brava dal punto di vista realizzativo. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Dusan Vlahovic, che difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio. Si parla infatti di un possibile addio alla società toscana a fine stagione.