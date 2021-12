La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. A gennaio la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la rosa acquistando un centrocampista ed una punta. Come dichiarato dall'amministratore delegato della società bianconera Maurizio Arrivabene non ci saranno acquisti importanti anche perché l'aumento di capitale servirà per dare stabilità. Di conseguenza potrebbero esserci acquisti in prestito o eventuali investimenti su giocatori che hanno un costo di cartellino non pesante. E a proposito di acquisti in prestito nelle ultime ore si parla del possibile approdo nella società bianconera di Mauro Icardi. Lo stesso argentino in un post pubblicato su Instagram ha lanciato un presunto messaggio indiretto postando una foto in bianconero ed una a colori e chiedendo ai suoi follower di scegliere quale preferivano.

Tanti i commenti di utenti che hanno scritto: 'Vieni alla Juventus'. Sul possibile ritorno di Icardi alla Juventus ha parlato Giuseppe Marotta. In una recente intervista l'amministratore delegato dell'Inter ha dichiarato che l'eventuale ritorno di giocatori di qualità sarebbe molto importante non solo per chi acquista ma anche per tutto il calcio italiano.

L'amministratore delegato dell'Inter Marotta ha parlato del possibile ritorno di Icardi in Italia

"Al momento l’Italia non è l’eldorado del calcio come negli anni ‘90, è un campionato di transizione, spesso si perde in qualità. È normale che ben venga il ritorno di giocatori importanti". Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta in riferimento ad un possibile ritorno nel campionato italiano della punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi.

Il suo eventuale approdo alla Juventus potrebbe concretizzarsi se la società francese dovesse cederlo in prestito con diritto di riscatto, anche perché ha un ingaggio importante. L'amministratore delegato dell'Inter ha ribadito le attuali difficoltà del calcio italiano di poter portare giocatori che hanno un costo importante di cartellino e d'ingaggio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marotta ha aggiunto che l'Inter è felice dei giocatori che ha nella rosa.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare in prestito con diritto di riscatto Mauro Icardi. L'argentino non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato. Piace molto anche Gianluca Scamacca del Sassuolo e Anthony Martial del Manchester United, anche per loro potrebbe concretizzarsi un acquisto in prestito con diritto di riscatto. L'agente sportivo del giocatore francese ha dichiarato di recente che il suo assistito vuole lasciare a gennaio la società inglese.