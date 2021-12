Gli stadi tornano a riempirsi come un tempo e questo è fantastico perchè, si sa, il calcio non è solo ciò che accade in campo, ma anche il contorno con il folklore e il calore delle tifoserie che danno sempre spettacolo. A novembre, avevamo notato come le tifoserie stessero facendo registrare numeri importanti di spettatori, oggi riproponiamo la classifica ma ovviamente con i numeri aggiornati.

La classifica delle tifoserie più presenti allo stadio

Ancora una volta, big a parte, è la Fiorentina a comandare la classifica, così come resistono al secondo e terzo posto il Bologna e la Salernitana.

Subito dietro il podio, c'è l'Hellas Verona che rispetto al mese scorso ha vito crescere la propria affluenza.

Fa riflettere il declino del Torino, passato da circa 9.400 spettatori a 8.791. Questo abbassamento di spettatori allo stadio ha permesso a Lecce e Bari di superare i granata in questa speciale classifica. Considerando che Lecce è una città molto più piccola di Torino e che la squadra della città gioca in Serie B e non in Serie A, questo fa onore ai giallorossi. Ovviamente stesso discorso vale per Bari, considerando che i biancorossi giocano in Serie C (anche se la città come dimensioni si avvicina molto più a Torino rispetto a Lecce). Cala pure l'Atalanta e questa forse è la sorpresa maggiore, visto che la Dea è tra le quattro sorelle che stanno giocando per raggiungere la vetta della Serie A.

L'Atalanta ha perso circa 700 spettatori nelle ultime due settimane, passando da circa 10 mila e cento spettatori di media ai circa 9 mila e quattrocento attuali.

Oltre a Lecce e Bari, vedono salire la loro media spettatori anche Venezia (registrate grandi affluenze contro Inter e nel derby contro l'Hellas Verona) e Palermo, altra squadra di Serie C presente in questa classifica insieme al Bari.

Molto bassi i numeri della Sampdoria che prima del Covid era abituata ad avere praticamente il doppio degli attuali 5 mila e ottocento spettatori sugli spalti. Entra per la prima volta nella top 20 l'Empoli con poco più di 5 mila spettatori. La squadra toscana prende il posto del Cosenza che al momento ha perso circa seicento spettatori di media ed è fuori dalla top ten.

Di seguito la classifica