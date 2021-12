Questo sabato 4 dicembre inizia la 16^ giornata di Serie A con tre partite determinanti per l'alta classifica: Milan-Salernitana, Roma-Inter e Napoli-Atalanta. Anche l'anticipo della domenica alle ore 12:30, Bologna-Fiorentina, mette di fronte due squadre che sognano l'Europa.

Di seguito approfondiamo i pronostici relativi a questi match, basandoci sulle statistiche e sui dati forniti dalle principali agenzie di scommesse.

Pronostico Milan- Salernitana

La giornata di Serie A si apre questo sabato alle ore 15 con il match tra Milan e Salernitana.

I rossoneri sono tornati alla vittoria nella trasferta di Marassi dove hanno schiantato per 0-3 la formazione allenata da Shevchenko.

La squadra campana non è riuscita invece a dare continuità al pareggio di settimana scorsa contro il Cagliari ed è stata sconfitta in casa dalla Juventus per 0-2. Il Milan è decisamente favorito, con la quota del segno 1 a 1.20 e ancora in calo. La linea dell'Handicap è a -2, mentre quella dei gol segnati si alza a 3.25. Pertanto i pronostici per questa partita sono: 1Handicap (1.60); Parziale/finale 1/1 (1.66); Gol Milan Over 2.5 (1.83). Ipotesi risultato esatto 3-0.

Roma-Inter

A seguire, alle ore 18, il palinsesto offre il big match tra Roma e Inter. La formazione capitolina ha tante assenze, tra le quali spiccano quelle di Abraham e Karsdorp per squalifica e Lorenzo Pellegrini per infortunio.

L'Inter ha il vento in poppa, l'umore è buono dopo le parole rassicuranti di Marotta. La squadra ospite è imbattuta da 10 partite (l'ultima sconfitta è stata proprio a Roma: 3-1 con la Lazio) e arriva con tutti i favori del pronostico, incassando anche la fiducia degli scommettitori (oltre 80% dei pronostici sul segno 2). Tuttavia gli ultimi tre scontri diretti all'Olimpico si sono conclusi incredibilmente con il risultato di 2-2.

Riusciranno i nerazzurri a invertire la tendenza? Il rischio paga "soltanto" 1.95 (segno 2). José Mourinho potrebbe fare lo sgambetto alla "sua" Inter, interessante la quota del GG (entrambe segnano) a 1.65 e del GG+over 2.5 (2.00). Ipotesi risultato: 1-2

Pronostico su Napoli-Atalanta

Chiude la giornata degli anticipi alle ore 20:45 un altro big match: Napoli-Atalanta.

I partenopei hanno avuto una battuta d'arresto in casa contro il Sassuolo (2-2), facendosi rimontare due reti di svantaggio. Gli azzurri sembravano usciti da un momento di crisi (tre gare senza vittorie tra campionato e coppa) con il 4-0 alla Lazio. L'Atalanta invece sorride e continua a macinare punti, è imbattuta in trasferta in serie A: la sua unica sconfitta lontano da Bergamo è stata il 3-2 di Manchester. L'Atalanta non vince al San Paolo dalla stagione 2018/2019, dopo quella gara due pareggi (2-2; 0-0) ed una sconfitta (4-1), nello scorso campionato. Le assenze pesanti del Napoli (Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Insigne, Manolas), spingono le quote in favore degli orobici (apertura segno 2 quotato a 3.35, attualmente sceso a 2.80).

Interessanti per questa partita le quote del GG in cui entrambe segnano (1.53), X2 (1.50) o dell'X2&GG (2.15). Ipotesi risultato: 2-2

Bologna-Fiorentina

Domani 5 dicembre alle ore si gioca il derby dell'Appennino. Entrambe le squadre viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, inaspettatamente le due squadre si trovano nelle prime otto posizioni della classifica, pronte a dare battaglia per un posto nelle coppe europee. Il limite mostrato dalla Fiorentina in questo campionato è l'incapacità di dare continuità alle vittorie, dalla quarta giornata i viola non riescono a vincere due partite consecutive. Peggio ancora il Bologna, che soltanto in una occasione è riuscito a portare a casa due vittorie consecutivamente.

Gli ultimi tre scontri diretti tra le due squadre al Renato Dall'Ara di Bologna si sono conclusi con il risultato di pareggio (0-0; 1-1; 3-3). Inoltre, la Fiorentina è l'unica squadra della serie A a non avere ancora pareggiato nel corso di questa stagione. Peserà l'assenza di Arnautovic nel Bologna - infortunatosi nell'ultimo match di serie A, vinto dal Bologna 1-0 sulla Roma - motivo per cui le quote oscillano leggermente a favore dei toscani. Le squadre si trovano appaiate a 24 punti in campionato e probabilmente non rinunceranno ad attaccare. Pronostici più interessanti per la partita sono il pareggio (il segno X è quotato a 3.20), prediletto anche dagli scommettitori (63% delle puntate sul segno X); il GG - entrambe le squadre segnano è quotato a 1.60. Ipotesi risultato esatto 1-1.