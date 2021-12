Il Crotone che tornerà in campo nella 16^ giornata di Serie B, sabato 4 dicembre, all'Ezio Scida contro la Spal non potrà fare calcoli. Dopo sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette giornate, gli squali sono in piena lotta per non retrocedere nonostante le ambizioni d'alta classifica di inizio torneo. Dopo l'esonero di Francesco Modesto, arrivato a seguito di scarsi risultati, l'andamento della squadra potrebbe mettere in bilico anche il futuro del nuovo tecnico Pasquale Marino.

Crotone, Marino sotto esame?

L'impatto sulla squadra apportato dall'allenatore siciliano non sembra aver sortito, fino a questo momento, gli effetti sperati.

Arrivato a poche ore dalla sfida di Frosinone, Pasquale Marino non è riuscito a fare svoltare la stagione del Crotone. Massimo impegno è stato profuso dal tecnico, ma le difficoltà di una rosa che sembra carente in alcuni reparti e sul piano del carattere non ne hanno facilitato il compito.

A poche giornate dal termine del girone d'andata il Crotone dovrà racimolare punti, ne è consapevole anche lo stesso allenatore, che in caso di nuova sconfitta contro la Spal potrebbe essere messo in discussione: ipotesi difficile ma non così impossibile in un torneo carico di sofferenze e avaro di soddisfazioni per la tifoseria calabrese.

Una gara per rialzare la testa

A presentare il match della sedicesima giornata contro la Spal è stato in conferenza stampa lo stesso Pasquale Marino.

"Se il Crotone avesse fatto nelle quindici partite giocate alcune delle prestazioni come quella vista a Terni, la classifica ora sarebbe stata diversa. Se abbiamo un atteggiamento cattivo e aggressivo sicuramente è più facile fare grandi prestazioni. Se ci facciamo condizionare dalla classifica. Ognuno deve esprimere il massimo delle sue potenzialità, ogni calciatore deve dare sempre il massimo.

Infortuni? Mogos non ci sarà, Contini sarà convocato ma andrà in panchina mentre recuperemo Benali per questa gara".

Crotone, punti pesanti in palio

Con soli otto punti in graduatoria, un'eventuale vittoria contro la Spal potrebbe valere "oro" per il Crotone. In attesa del mercato di riparazione di gennaio la squadra calabrese è chiamata ad ottenere il massimo nelle gare che verranno disputate nel mese di dicembre.

Importante per gli squali sarà recuperare serenità, forza nel reparto difensivo e cinicità davanti alla porta avversaria.

Contro la Spal il tecnico Pasquale Marino potrebbe così scendere in campo con una squadra basata sul modulo 3-5-2.