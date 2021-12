La Juventus potrebbe effettuare diversi acquisti e cessioni durante il mercato di gennaio. La società bianconera dovrà tenere conto però del bilancio societario. Potrebbero arrivare rinforzi a prezzo vantaggioso o eventualmente si potrebbe decidere di anticipare a gennaio un acquisto estivo. Uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera è Dusan Vlahovic, per il quale si parla anche di un possibile arrivo nel mercato di gennaio. Difficile però possa concretizzarsi ad inizio del nuovo anno, soprattutto per la volontà della Fiorentina di tenerlo fino a fine stagione.

La società toscana potrebbe qualificarsi alle competizioni europee la prossima stagione e Vlahovic sta dando un grande contributo dal punto di vista realizzativo. Della punta ha parlato anche Guido Vaciago, secondo il giornalista sportivo l'eventuale arrivo di Vlahovic alla Juventus potrebbe concretizzarsi se la società bianconera decidesse di anticipare a gennaio un acquisto importante del Calciomercato estivo. Rimane però un investimento difficile secondo il giornalista anche perché ci sono diverse società interessate al giocatore. Il giornalista sportivo ha parlato anche del caso plusvalenze, sottolineando come la società sia serena in merito a tale vicenda.

Il giornalista sportivo Vaciago ha parlato del possibile approdo di Vlahovic alla Juve a gennaio

"Impossibile che Vlahovic arrivi a gennaio? Le difficoltà che avrà la Juve di fare mercato a gennaio sono le stesse che c’erano prima dell’inchiesta sul caso plusvalenze, che può al massimo destabilizzare l’ambiente". Queste le dichiarazioni di Guido Vaciago in riferimento al possibile approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus a gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Uno dei presupposti per fare mercato è anticipare un acquisto estivo e Vlahovic appartiene a questa categoia, anche se è difficile perché ci sono tante altre società". L'altro presupposto per fare acquisti a gennaio secondo il giornalista sportivo è che possa arrivare un giocatore a prezzo vantaggioso che possa essere ideale per il presente e per il futuro.

Vaciago ha sottolineato: "La Juve non spende soldi su un giocatore senza che sia un investimento per il futuro".

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Axel Witsel e Denis Zakaria, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. L'altro nome che piace è quello di Boubacar Kamara, anche lui in scadenza contrattuale a fine stagione. Per quanto riguarda l'acquisto di una punta piace Dusan Vlahovic, l'alternativa è Julian Alvarez.