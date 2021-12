Il centrocampista Denis Zakaria ha informato il Borussia Moenchengladbach che vuole lasciare la società tedesca a giugno. Sul account ufficiale di Twitter del Monchengladbach è arrivata l'ufficialità dell'addio a fine stagione del centrocampista, in scadenza di contratto a giugno 2022. Nello stesso post la società tedesca ha sottolineato che non prolungherà il contratto neanche del difensore Matthias Ginter. Due cessioni importanti quelle dello svizzero e del tedesco, che potrebbero diventare dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo. Su Zakaria ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra queste anche la Juventus e la Roma.

Per il difensore si parla di un possibile approdo all'Inter, soprattutto se dovesse partire a giugno il difensore Stefan De Vrij. A proposito del centrocampista svizzero, si parla di un suo possibile approdo nel campionato italiano già a gennaio.

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo e Zakaria piace molto al tecnico Massimiliano Allegri, perché garantisce equilibrio e impostazione di gioco. Sarebbe ideale come supporto a centrocampo a Manuel Locatelli.

Denis Zakaria potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il centrocampista svizzero Denis Zakaria. Il centrocampista lascerà a parametro zero il Borussia Monchengladbach a fine stagione perché ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza a giugno.

Lo ha ufficializzato sul suo account ufficiale di Twitter la società tedesca. Potrebbe anticipare la partenza a gennaio, anche perché i tedeschi monetizzerebbero dalla vendita del suo cartellino. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe lasciare la società a prezzo minore. Su Zakaria ci sarebbe l'interesse concreto anche della Roma.

L'eventuale arrivo dello svizzero alla Juventus potrebbe portare a cessioni importanti a centrocampo. Oltre ad Aaron Ramsey potrebbe partire anche Arthur Melo, per i due centrocampisti si parla di prestito fino a fine stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta a gennaio.

Molto dipenderà dalle cessioni, a tal riguardo oltre a Ramsey e Arthur Melo potrebbero partire anche Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Abbiamo parlato del possibile approdo di Zakaria alla Juventus come rinforzo per il centrocampo, potrebbe arrivare per il settore avanzato Gianluca Scamacca. Il giocatore del Sassuolo potrebbe lasciare la società emiliana in prestito con riscatto per circa 40 milioni di euro. Potrebbe guadagnare nella società bianconera un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione.