Domenica 16 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Atalanta-Inter, match valido per il 22° turno di Serie A 21/22. La Dea, nella giornata precedente, ha ottenuto una tennistica vittoria per 6-2 fuori dalle mura amiche contro l'Udinese di Cioffi: gli orobici sono andati a segno con Muriel (2), Malinovsky, Pessina, Maehle e Pasalic, mentre i friulani hanno risposto con l'autorete di Djimsiti e il goal di Beto.

La squadra di Simone Inzaghi, invece, ha ottenuto una vittoria per 2-1 allo Stadio San Siro contro la Lazio di Sarri, dove alle reti di Bastoni e Skriniar per la compagine milanese ha inutilmente risposto Immobile per i biancocelesti.

Statistiche: l'ultima vittoria dell'Atalanta contro l'Inter nel massimo campionato italiano risale all'11 novembre 2018, quando gli orobici s'imposero in casa per 4-1.

Atalanta, out Gosens e Zapata

Mister Gasperini e la sua Atalanta, dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Venezia in Coppa Italia, dovranno affrontare la capolista della Serie A non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Gosens e Zapata. Per provare ad arrestare la marcia dell'Inter, l'allenatore di Grugliasco potrebbe schierare il 3-4-3, con Musso come estremo difensore. Demiral, Palomino e Djimsiti dovrebbero comporre la triade difensiva titolare degli orobici. I titolari del centrocampo, invece, potrebbero essere Maehle e Hateboer ai lati con la coppia Freuler-De Roon a far da scudo in mezzo al reparto.

Pochi dubbi, infine, sembrano esserci per il tridente offensivo della Dea, il quale dovrebbe essere composto da Pasalic, Muriel e Malinovsky. Saranno, infine, da valutare le condizioni fisiche di Sportiello, Toloi e Zappacosta.

Inter, Dzeko e Lautaro in attacco

Simone Inzaghi e la sua Inter militano in vetta alla classifica con 49 punti ottenuti sinora a +1 dal Milan in seconda posizione, malgrado la squadra milanese ha giocato una partita in meno (Bologna-Inter del 6 gennaio).

Per centrare la nona vittoria consecutiva in Serie A, l'allenatore ex Lazio potrebbe scegliere il suo fedele 3-5-2, con Handanovic in porta. La triade difensiva titolare avrà buone possibilità di essere formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Le chiavi del centrocampo, invece, potrebbero essere consegnate a Barella, Brozovic e Calhanoglu, i quali agiranno in mezzo, con Perisic e Dumfries che si posizioneranno rispettivamente come ala sinistra e destra.

Il tandem offensivo, in ultimo, sarà presumibilmente composto da Dzeko e Lautaro Martinez. Salterà la gara Vidal causa squalifica.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter:

Atalanta (3-4-3): Musso, Djimsiti, Palomino, Demiral, Maehle, Freuler, De Roon, Hateboer, Pasalic, Muriel, Malinovsky. Allenatore: Gasperini.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, De Vrij, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi.