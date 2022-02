Si è appena concluso ufficialmente il Calciomercato invernale, il quale ha regalato tante emozioni e soprattutto colpi inaspettati, che potrebbero cambiare il corso della stagione di diverse squadre italiane ma anche europee.

In Italia, tra i top club che hanno concluso colpi molto importanti, ci sono Juventus e Inter, desiderose di recitare un ruolo da protagonista in questa seconda parte di stagione, e ritagliarsi uno spazio importante sia in Italia, ma soprattutto in Champions League.

I colpi più importanti del calciomercato italiano a gennaio

Grande colpo della Juventus che si è assicurata le prestazioni di uno dei migliori attaccanti in questo momento Dusan Vlahovic, prelevato dalla Fiorentina per una cifra totale di 75 milioni di euro, bonus compresi.

Un colpo importantissimo per la Vecchia Signora, che definisce un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro del club bianconero. La dirigenza bianconera ha puntellato anche la mediana a disposizione del tecnico Max Allegri, grazie all'acquisto di Denis Zakaria, mediano svizzero che arriva dal Borussia Moencheglabach. I bianconeri hanno sfruttato il mancato rinnovo del classe '96 con il club tedesco, attraverso un'offerta totale di 7 milioni di euro, hanno concluso l'operazione.

Non è stata certamente a guardare l'Inter di Simone Inzaghi, che si è rinforzata sugli esterni con l'acquisto di Robin Gosens, prelevato dall'Atalanta per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Una trattativa lampo da parte dei nerazzurri, che hanno battuto la concorrenza del Newcastle.

Si tratta un acquisto importante, alla luce anche del possibile addio a fine stagione da parte di Ivan Perisic, che la dirigenza nerazzurra spera di trattenere fino alla fine. L'Inter si è mossa anche per il prossimo mercato estivo, ribadendo la volontà di chiudere le trattative con il Sassuolo per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, nel mirino di altri club italiani come Milan e Napoli.

Grandi operazioni in Premier: da Diaz ad Alvarez, Traorè al Barcellona

Anche in Europa, sono avvenuti diversi colpi importanti che coinvolgono alcuni top club europei come Liverpool, Manchester City e Barcellona.

In Premier League, colpo del Liverpool di Jurgen Klopp, che dal Porto preleva Luis Diaz, esterno colombiano che si è messo in luce nella scorsa Copa America ed è stato grande protagonista con la maglia dei Dragoni nel campionato portoghese.

Si tratta di un'operazione da 45 milioni di euro più bonus da parte dei Reds.

Non è stato certo a guardare il Manchester City di Pep Guardiola, che oltre al presente guarda anche al futuro. Infatti, I Citizens si sono accaparrati le prestazioni di Julian Alvarez, giovanissimo attaccante argentino che si è messo in mostra con la maglia del River Plate; la società inglese è riuscita ad anticipare la concorrenza di diversi club italiani ed europei come Juventus, Inter e Milan, grazie ad un'offerta intorno ai 20 milioni di euro più bonus, accettata dai Millionarios, dove comunque il giocatore rimarrà in prestito fino a giugno.

Infine, da segnalare anche un buon colpo dell'Everton che in prestito ha acquisto Donny Van De Beek dal Manchester United, visto il poco spazio che il centrocampista olandese aveva nei Red Devils.

Infine, concludiamo con il Barcellona del neo tecnico Xavi. Dopo l'acquisto di Ferran Torres dal Manchester City per circa 55 milioni di euro, i blaugrana hanno aumentato la qualità del reparto offensivo grazie all'acquisto di Adama Traorè dal Wolveramphton, battendo la concorrenza del Tottenham di Antonio Conte. L'altra grande squadra spagnola, ossia il Real Madrid non ha effettuato particolari manovre in questo mercato invernale, ma prepara colpi deluxe nella prossima sessione estiva, con Kylian Mbappè che pare essere l'obiettivo numero per la prossima stagione.