La Juventus piazza il colpo più importante di questo calciomercato invernale. Infatti, sarebbe tutto fatto per l'approdo di Dusan Vlahovic alla corte di Massimiliano Allegri, che potrà così contare su un nuovo attaccante. Mancherebbe solo la firma, che dovrebbe arrivare dopo le visite mediche del centravanti serbo.

Vlahovic alla Juve, si attende la firma

La trattativa tra la Vecchia Signora e la Fiorentina si sarebbe conclusa sulla base di 75 milioni di euro, cifra richiesta dal club guidato da Rocco Commisso: 68 milioni cash più 7 di bonus, per un totale di 75.

Al calciatore andrebbe un ingaggio da circa 7 milioni di euro. Manca solo la firma per giungere all'ufficialità.

Un colpo importantissimo per i bianconeri, che si assicurano uno dei migliori bomber del panorama europeo, che in questa stagione ha già siglato 17 reti in 21 presenze con la maglia della Fiorentina. Intanto, i viola si consolano con Cabral del Basilea e Piatek, arrivato già dall'Hertha Berlino.

Il tandem Dybala-Vlahovic, fa già sognare i tifosi juventini, che sperano in un impatto immediato da parte dell'ex numero nove della Fiorentina.

Se Vlahovic arriva, resta in bilico la posizione di Alvaro Morata, che con l'arrivo del bomber serbo, vedrebbe limitato il suo spazio. Ecco perché l'attaccante spagnolo potrebbe lasciare Torino e ritornare in patria, dove lo attende il Barcellona del neo tecnico Xavi, che dopo l'acquisto di Ferran Torres dal Manchester City, chiede un ulteriore rinforzo per puntellare l'attacco.

Molto dipenderà dal Barcellona che dovrà prima cedere alcuni calciatori come Demeblè, ma soprattutto dall'Atletico Madrid (proprietario del suo cartellino) che non vorrebbe rinforzare i bluagrana, con i quali sono in lotta per un posto in Champions League.

Juve, possibile cessione in prestito per Kulusevski

Non solo acquisti.

La Juventus sta lavorando anche per sfoltire l'organico a disposizione di Max Allegri.

Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, uno dei calciatori che potrebbe lasciare Torino è Dejan Kulusevski, che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico del tecnico bianconero. Sfumata la pista che portava al Siviglia che ha acquisto Martial dallo United, e dell'Everton (club non gradito al calciatore), sull'ex esterno di Parma ed Atalanta, ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal che tratta con i bianconeri anche il destino di Arthur, ma soprattutto il Milan che starebbe sondando in terreno.

I rossoneri vorrebbero il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre i bianconeri vorrebbero monetizzare dalla cessione del talento svedese. In questi ultimi giorni di mercato, si capirà il futuro di Kulusevski, che sembrerebbe sempre più lontano da Torino.