La Juventus è al lavoro in questi giorni di mercato per rinforzare centrocampo e settore avanzato. La società bianconera potrebbe effettuare cessioni importanti come quelle di Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski per agevolare l'arrivo di un giocatore che possa garantire fisicità e sia bravo nell'impostazione di gioco. Intanto è vicino l'arrivo di Dusan Vlahovic della Fiorentina, un acquisto importante per il settore avanzato bianconero che potrebbe significare cessione di Morata al Barcellona. Potrebbe inoltre arrivare anche un centrocampista di fascia che possa sostituire Chiesa, che ha effettuato in questi giorni l'intervento al legamento del ginocchio e che dovrebbe rientrare fra circa sette mesi.

Si è parlato di un possibile inserimento nella rosa di Allegri di Marley Aké, attualmente centrocampista della Juventus under 23 ma le ultime notizie di mercato provenienti dalla Spagna sembrano confermare l'interesse della società bianconera per Riyad Mahrez. Il centrocampista algerino è in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Manchester City e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Per questo potrebbe essere ceduto già a gennaio anche perché venderlo a giugno significherebbe guadagnare di meno dal suo cartellino. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 35 milioni di euro.

Il centrocampista Mahrez potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare a gennaio il centrocampista Riyad Mahrez. Il giocatore algerino sarebbe considerato il sostituto ideale di Chiesa, attualmente infortunato e che salterà la seconda parte della stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Manchester City vorrebbe cederlo anche perché a giugno il suo prezzo di mercato sarà minore. È in scadenza di contratto a giugno 2023 e di conseguenza a gennaio la società inglese andrebbe a monetizzare di più dalla vendita del cartellino. Di certo con l'acquisto di Vlahovic che è sempre più vicino sembra difficile che la Juventus possa spendere altri 35 milioni di euro per un giocatore prima di aver alleggerito la rosa.

Per questo tale indiscrezione di mercato non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista che possa migliorare l'impostazione di gioco e che garantisca fisicità. Molto però dipenderà dalle cessioni. Se dovessero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo (per loro si parla di un prestito in Inghilterra) potrebbe arrivare Denis Zakaria. Lo svizzero è in scadenza di contratto a fine stagione.