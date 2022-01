L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, mentre a gennaio i nerazzurri faranno ben poco, a meno che non ci siano vere e proprie occasioni. Il club meneghino potrebbe muoversi soprattutto per quanto riguarda il mercato degli svincolati, provando ad accaparrarsi le prestazioni di calciatori molto interessanti in scadenza di contratto. Tra questi c'è sicuramente Angel Di Maria, che a fine anno lascerà con ogni probabilità il Paris Saint Germain, visto che non si parla di rinnovo.

Chi, invece, potrebbe fare qualcosa già a gennaio è il Napoli, in cerca di rinforzi da regalare al proprio allenatore, Luciano Spalletti.

Non è da escludere un innesto in attacco e il nome che stuzzica la fantasia è quello di Joao Pedro.

Di Maria si proporrebbe all'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è Angel Di Maria. L'argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e almeno per il momento non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo, dato che il giocatore è pronto a fare una nuova esperienza dal punto di vista professionale, dopo ben sette anni trascorsi all'ombra della Tour Eiffel.

Stando a quanto riportato da Repubblica, l'entourage del Fideo avrebbe proposto il suo assistito all'Inter. Affare tutt'altro che semplice visto che, nonostante il classe 1988 arriverà a parametro zero, ha un ingaggio pesante, superiore ai 10 milioni di euro netti a stagione.

Di Maria in questa stagione, comunque, sta dimostrando un buon rendimento avendo messo a segno tre reti e collezionato quattro assist in tredici partite di Ligue 1.

La risposta dell'Inter, però, è stata chiara: i nerazzurri non ritengono l'argentino una priorità, sia per una questione tattica, non essendo adatto al 3-5-2 di Inzaghi, sia per una questione economica, a meno che il Fideo non accetti di dimezzarsi l'ingaggio.

Napoli su Joao Pedro

A differenza dell'Inter, che si muoverà soprattutto per l'estate, il Napoli proverà a fare qualcosa già a gennaio per difendere almeno il piazzamento Champions. Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Joao Pedro, visto che si vorrebbe regalare un rinforzo in attacco a Luciano Spalletti, dato che Osimhen non dà garanzie ancora dal punto di vista fisico, mentre Mertens non può reggere le tre partite a settimana.

Il club partenopeo sarebbe pronto a offrire uno scambio mettendo sul piatto il cartellino di Andrea Petagna e un piccolo conguaglio economico. In questo modo il Napoli eviterebbe anche una minusvalenza, valutando il proprio attaccante tra gli 8 e i 10 milioni di euro, mentre l'italo-brasiliano verrebbe valutato intorno ai 20 milioni di euro.