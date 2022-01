La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. La società bianconera dopo l'infortunio di Chiesa potrebbe decidere di acquistare un giocatore per il settore avanzato. Allegri potrebbe adattare uno fra Morata e Kean al posto del centrocampista, per questo si valuterebbe l'investimento su una punta. Attualmente la disponibilità economica della società bianconera non è ideale, potrebbero arrivare acquisti a prezzo agevolato o eventualmente in prestito. A tal riguardo si parla di un possibile interesse per Sardar Azmoun, giocatore dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto a fine stagione.

La Juventus potrebbe offrire circa 5 milioni di euro per il suo cartellino, somma che la società potrebbe accettare anche perché rischia di perderlo a parametro zero a fine stagione. Si lavora però anche per giugno, fra i giocatori seguiti ci sarebbero anche Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Proprio il giocatore della Fiorentina secondo diversi giornali sportivi potrebbe rimanere nella società toscana fino a giugno 2023 in quanto non accetterebbe un possibile trasferimento all'Arsenal. Vlahovic vorrebbe trasferirsi alla Juventus, anche se la valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro non agevola un suo eventuale approdo nella società bianconera. Per questo potrebbe decidere di andare in scadenza di contratto con i toscani.

Potrebbero arrivare Azmoun a gennaio e Vlahovic nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Azmoun a gennaio. Per quanto riguarda invece giugno si valuta come rinforzo Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Il giocatore avrebbe rifiutato l'offerta dell'Arsenal perché vorrebbe trasferirsi alla Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La società toscana però lo valuta circa 70 milioni di euro, somma che i bianconeri non vorrebbero spendere. Per questo il giocatore potrebbe decidere di rimanere alla Fiorentina fino alla scadenza di contratto ed eventualmente trasferirsi alla Juventus a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo a gennaio.

Se si dovesse concretizzare la cessione di Aaron Ramsey, la società bianconera andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi. Potrebbe acquistare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Lo svizzero potrebbe arrivare a prezzo agevolato, costa invece almeno 30 milioni di euro Renato Sanches. Il centrocampista portoghese piace molto alla società bianconera perché può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala. Garantirebbe qualità e fisicità e supporterebbe molto bene Manuel Locatelli e Weston McKennie, attualmente i titolari della società bianconera.