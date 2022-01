La Juventus negli ultimi giorni del mercato di gennaio potrebbe effettuare cessioni e nuovi innesti. Si valutano infatti le possibili partenze di Aaron Ramsey e Arthur Melo, soprattutto quella del gallese che piacerebbe a diverse società inglesi. In entrata dovrebbe invece esserci un nuovo innesto nel settore avanzato, soprattutto dopo l'infortunio di Chiesa.

La Juventus è inoltre al lavoro anche per l'estate e, dopo tre stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori di qualità che il 30 giugno vanno in scadenza con le rispettive società e che potrebbero migliorare la qualità della rosa bianconera.

In particolar modo in difesa, reparto in cui potrebbe essere ceduto Matthijs De Ligt. L'olandese piace a Paris Saint Germain, Barcellona e Chelsea e una sua eventuale partenza garantirebbe una somma importante da investire sul mercato.

Se dovesse partire il giovane della nazionale orange la Juventus potrebbe ingaggiare Andreas Christensen, il difensore danese non ha ancora prolungato il suo contratto con il Chelsea e potrebbe rappresentare un rinforzo importante anche perché è ancora giovane, essendo un classe 1996.

Il danese Christensen potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Andreas Christensen a fine giugno.

Potrebbe essere il difensore del Chelsea il rinforzo per la difesa in caso di cessione di De Ligt. Il danese piace pure a Bayern Monaco e all'Inter, di conseguenza non sarà facile ingaggiarlo.

La Juventus potrebbe garantirgli un ingaggio importante, anche perché alleggerirebbe il monte ingaggi con la partenza di De Ligt. L'olandese è attualmente il giocatore che più guadagna alla Juventus, con circa 10 milioni di euro netti a stagione.

Se Christensen decidesse di trasferirsi altrove, la società bianconera potrebbe ingaggiare un altro difensore che va in scadenza di contratto a fine giugno con il Chelsea, ossia Antonio Rudiger.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi anche nel mercato di gennaio. Se dovesse partire Ramsey potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che possa garantire fisicità al centrocampo bianconero: piace Denis Zakaria in scadenza di contratto a giugno col Borussia Moenchengladbach.

Per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe arrivare un altro giocatore che va in scadenza a fine stagione, ossia Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo.

In entrambi i casi la Juve potrebbe anticipare quindi di qualche mese l'arrivo dei giocatori, pagando alle rispettive società una cifra evidentemente più bassa rispetto al valore dei cartellini.