La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani. Il lancio dell'under 23 sta iniziando a dare risultati molto importanti in quanto tanti giovani stanno avendo modo di crescere in un campionato impegnativo come la Lega Pro. La società bianconera ha investito in giovani di qualità anche per la prima squadra, non è un caso siano arrivati nel recente Calciomercato estivo giocatori come Manuel Locatelli, Moise Kean e Kaio Jorge. Il brasiliano è arrivato dal Santos per circa 3 milioni di euro perché era in scadenza di contratto a dicembre 2022. Proprio dalla società brasiliana potrebbe approdare un altro giovane brasiliano.

Ci riferiamo a Renyer, punta classe 2003 che sta dimostrando di essere un giocatore di qualità nonostante abbia appena 18 anni.

Ex compagno di Kaio Jorge, potrebbe rappresentare un investimento per il calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe decidere di anticipare l'acquisto anche per evitare che il suo prezzo possa incrementare. Attualmente ha una valutazione di mercato di circa 6 milioni di euro più bonus, ma la società brasiliana vorrebbe fargli sottoscrivere un nuovo contratto con l'inserimento di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Il brasiliano Renyer potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il brasiliano Renyer nel calciomercato estivo.

Si tratterebbe di un acquisto per il presente e per il futuro, in quanto si tratta di un classe 2003. La società bianconera, da diverse stagioni, ha deciso di investire in maniera decisa su giovani di qualità non solo per il settore giovanile ma anche per la prima squadra. L'arrivo di Renyer sarebbe una conferma, alla Juventus ritroverebbe il suo ex compagno di squadra al Santos Kaio Jorge.

La sua valutazione di mercato è di circa 6 milioni di euro ma potrebbe incrementare. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di acquistarlo già adesso.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora per il futuro ma cercherà di rinforzarsi anche a gennaio. Si parla infatti del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Aaron Ramsey.

Oltre al gallese, potrebbe partire anche Arthur Melo, che piace all'Arsenal. Come rinforzo per il centrocampo potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato, piace Sardar Azmoun ma le ultime indiscrezioni di mercato confermano la possibilità di un acquisto già a gennaio del giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic. La Juventus potrebbe decidere di anticipare l'investimento per il giocatore.