La Juventus è al lavoro in questi giorni per cercare di definire importanti cessioni. Si valutano infatti le partenze di diversi giocatori, fra questi spiccano i nomi di Aaron Ramsey, Arthur Melo e Alvaro Morata. Lo spagnolo sembra sia deciso a trasferirsi al Barcellona a gennaio considerando che la Juventus non vorrebbe riscattarlo a giugno dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. Sarebbe lo stesso Massimiliano Allegri a volere la partenza dello spagnolo, anche perché il tecnico toscano gradirebbe una punta che sappia finalizzare le azioni da gol.

Il preferito sembra essere Mauro Icardi, che sarebbe vicino a lasciare il Paris Saint Germain a gennaio per approdare proprio alla società bianconera. Di recente la stampa spagnola ha lanciato l'indiscrezione di mercato secondo la quale Icardi potrebbe arrivare alla Juventus a metà gennaio. Notizie sostenuta anche dal giornalista sportivo Pedro Almeida, che sul suo account ufficiale di Twitter ha confermato il possibile arrivo dell'argentino alla Juventus in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Una modalità di pagamento particolarmente gradita alla società bianconera, che non si impegnerebbe a pagare il cartellino a titolo definitivo del giocatore argentino.

L'argentino Icardi potrebbe approdare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto

''La punta Mauro Icardi è in arrivo alla Juventus dal Paris Saint Germain in prestito semestrale con opzione di riscatto intorno ai 35 milioni di euro. La Juve pagherà 2,5 milioni di euro per il prestito''. Questo il post di Pedro Almeida sul suo account ufficiale di Twitter.

Il giornalista sportivo portoghese ha confermato quindi il possibile arrivo di Icardi nella società bianconera in prestito oneroso di 2,5 milioni di euro più un diritto di riscatto a 35 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Icardi potrebbe portare alla partenza di Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe vicino al trasferimento del Barcellona, lo vorrebbe il tecnico Xavi.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus in caso di partenza di Alvaro Morata potrebbe acquistare due giocatori per il settore avanzato. Si parlava già dell'arrivo di una punta non tenendo conto dell'eventuale partenza dello spagnolo. Oltre a Icardi i giocatori che piacciono per il settore avanzato sono Gianluca Scamacca e Pierre Emerick Aubameyang. Il gabonese è una riserva nell'Arsenal e potrebbe lasciare la società inglese in prestito fino a fine stagione. Il problema è che sarà impegnato fino a febbraio in Coppa d'Africa con la nazionale del Gabon. Inoltre ha un ingaggio importante, guadagna oltre 10 milioni di euro a stagione, come Mauro Icardi. Difficile che la Juventus possa investire su due punte dallo stipendio così importante.