In questa prima parte di stagione uno dei protagonisti della Juventus è stato sicuramente Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino, con il ritorno di Massimiliano Allegri, ha ritrovato continuità e soprattutto è tornato a sfoderare prestazioni importanti realizzando diversi assist decisivi. Bernardeschi, però, è uno dei giocatori della Juventus che va in scadenza di contratto a giungo 2022, ma la sua volontà sembra essere chiara, ovvero restare a Torino: "La voglia di restare qui c’è, poi ovviamente le cose si fanno in due, come in un matrimonio", ha dichiarato l'esterno classe 94 ai microfoni di Dazn.

Adesso non resta che attendere l'incontro che ci sarà tra le parti come ha confermato lo stesso calciatore: "Siamo aperti al dialogo, il mio agente presto incontrerà la Juventus".

Bernardeschi si è ripreso la Juventus

La Juventus in questa stagione ha ritrovato il vero Federico Bernardeschi dopo due anni complicati sotto le gestioni di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Il numero 20 juventino, con il ritorno di Massimiliano Allegri, è tornato ad essere centrale nel progetto della Vecchia Signora e adesso va verso il rinnovo di contratto. Infatti, anche la società si sarebbe convinta di tenerlo e ora le parti cercheranno di trovare un accordo. Del rinnovo ne ha parlato anche lo stesso Bernardeschi: "C’è una tradizione nello spogliatoio per cui chi rinnova, paga la cena a tutta la squadra.

Se così sarà, sarò ben felice di pagarla". Dunque, il numero 20 juventino spera di poter restare ancora alla Juventus, in ogni caso se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni quando l'agente del giocatore vedrà la dirigenza.

Bernardeschi parla del problema al cuore

Federico Bernardeschi, ai microfoni di Dazn, ha raccontato del problema al cuore che ha avuto quando era un ragazzino: "A 16 anni mi hanno detto che non potevo più giocare a causa del cuore".

Il numero 20 juventino si è dovuto fermare proprio per guarire da questo problema. Ma lo stop è servito non solo per guarire, ma anche per capire quanto il calcio fosse importante per lui: "Mi sono ripromesso di fare tutto quello che era in mio potere per arrivare ad essere un giocatore professionista". Adesso questo brutto periodo è alle spalle: Bernardeschi è riuscito a realizzare il suo sogno e ora la sua concentrazione è rivolta ai prossimi obiettivi con la Juventus.

Il giocatore classe 94, insieme ai suoi compagni, in questi giorni sta preparando la sfida contro il Napoli. Per la partita del 6 gennaio, Bernardeschi sarà probabilmente uno dei titolari di Massimiliano Allegri, ma ogni dubbio di formazione verrà risolto solo nelle ore precedenti alla sfida contro il Napoli.