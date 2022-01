La Juventus nel recente Calciomercato estivo ha effettuato diversi acquisti su giovani di qualità, basti pensare a Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean. Oltre al loro la società bianconera ha investito anche su un talento olandese di 19 anni proveniente dal PSV Eindhoven: Mohamed Ihattaren, gestito - come Kean - dell'agente sportivo Mino Raiola. La società bianconera aveva poi deciso di cederlo in prestito alla Sampdoria. L'esperienza professionale nella società ligure non è però sostanzialmente nemmeno iniziata, con il centrocampista che ha deciso di ritornare in Olanda non rispettando l'intesa raggiunta con la Sampdoria.

Nel frattempo Ihattaren ha deciso di cambiare agente sportivo, con la speranza di trovare una società olandese pronta a dargli fiducia. Si era parlato qualche giorno fa di un interesse concreto dell'Utrecht per il centrocampista olandese, ma nelle ultime ore la società che sembra vicina a lui sarebbe l'Ajax. Il giocatore potrebbe trasferirsi in prestito per una stagione e mezza con diritto di riscatto. Sarebbe una volontà della Juventus quella di inserire la possibilità di acquisto definitivo da parte della società olandese. Pare difficile infatti che Ihattaren possa giocare con la Juventus in futuro dopo il comportamento discutibile avuto con la Sampdoria.

Il centrocampista Ihattaren potrebbe trasferirsi in prestito all'Ajax a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Mohamed Ihattaren sarebbe vicino al trasferimento all'Ajax a gennaio. La società olandese potrebbe acquistarlo in prestito fino a giugno 2023 con diritto di riscatto. In questo modo la Juventus spera in un successivo acquisto a titolo definitivo del suo cartellino da parte dell'Ajax.

Ihattaren è arrivato nel recente calciomercato estivo alla Juventus per circa 2 milioni di euro, a prezzo agevolato perché era in scadenza a giugno 2022. Un investimento che però non ha reso come ci aspettava proprio per il comportamento discutibile del giocatore, dopo la cessione in prestito alla Samp.

Ihattaren al PSV Eindhoven aveva dimostrato di essere un giocatore importante.

Non è un caso abbia fatto tutta la trafile nelle nazionali giovanili dell'Olanda, era stato anche convocato con quella maggiore, senza però mai giocare un match.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti a gennaio. Oltre a Ihattaren potrebbero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo, per i quali si parla di un trasferimento in Inghilterra. Il brasiliano piace molto all'Arsenal, ma la società londinese lo vorrebbe in prestito fino a giugno. La Juventus preferirebbe la cessione a titolo definitivo, ma potrebbe comunque lasciarlo partire anche perché a Londra potrebbe rivalutare il prezzo del suo cartellino.

La società torinese avrebbe chiesto Thomas Partey in uno scambio di prestiti con il brasiliano, ma l'Arsenal avrebbe rifiutato, per questo la Juventus potrebbe acquistare Denis Zakaria, svizzero del Borussia Monechengladbach, in scadenza di contratto a giugno.