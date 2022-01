Dopo la pausa per le festività natalizie il campionato italiano è pronto a ripartire con match importanti per la lotta alle prime posizioni. Oltre a Milan-Roma ci sarà anche Juventus-Napoli, prevista il 6 gennaio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Diverse le assenze per entrambe le squadre per i tanti casi di positività che stanno riguardando gran parte delle rose. La Juventus non dovrebbe avere a disposizione Chiellini, Pinsoglio, Arthur Melo, Soulé e De Winter positivi, oltre agli infortunati Danilo, Bonucci e Ramsey. Anche il Napoli avrà tanti giocatori assenti, a partire da quelli impegnati in Coppa d'Africa, ovvero Koulibaly, Anguissa e Ounas.

Non ci saranno inoltre Osimhen, Elmas e Lozano. I bianconeri però recuperano sia Paulo Dybala che Federico Chiesa, che hanno saltato le ultime partite del 2021. Per il Napoli invece sarà Insigne a supportare la punta Petagna, risultato negativo dopo un tampone per essere stato a contatto con una persona positiva.

Massimiliano Allegri potrebbe schierare Morata e Dybala

La Juventus è attesa da un match importante contro il Napoli. In caso di vittoria i bianconeri diminuirebbero la distanza dai campani a - 2 punti. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Szczesny titolare in porta, difesa a quattro con Cuadrado, che dovrebbe giocare terzino destro. Le assenze di Bonucci e Chiellini dovrebbero portare Allegri a schierare Rugani insieme a de Ligt.

Sulla fascia sinistra difensiva il tecnico toscano potrebbe affidarsi ad Alex Sandro. Centrocampo a quattro con Bernardeschi sulla fascia destra, Bentancur e Locatelli centrali e Rabiot sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Dybala dovrebbe supportare Morata prima punta. Lo spagnolo nonostante le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile approdo al Barcellona potrebbe rimanere alla Juventus fino a giugno.

Il centrocampista Chiesa potrebbe partire dalla panchina ed essere schierato nel secondo tempo.

Spalletti potrebbe affidarsi a Insigne

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Ospina in porta, difesa a quattro con Malcuit terzino destro, Rrahmani e Juan Jesus centrali e Di Lorenzo sulla fascia sinistra.

Lobotka e Fabian Ruiz potrebbe essere i centrocampisti centrali, i trequartisti Politano, Zielinski e Insigne potrebbero supportare Petagna.

Le probabili formazioni di Juventus e Napoli:

Juventus (4-4-2): Szczesny - Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro - Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot - Dybala, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri

Napoli (4-2-3-1): Ospina - Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo - Lobotka, Fabian Ruiz - Politano, Zielinski, Insigne - Petagna. Allenatore Luciano Spalletti.