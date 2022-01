La Juventus, in questi giorni, deve fare i conti con l'infortunio occorso a Federico Chiesa. Il numero 22 juventino resterà fermo ai box fino alla prossima stagione e per questo motivo i bianconeri starebbero cercando qualche soluzione di mercato per provare a regalare a Massimiliano Allegri un nuovo giocatore. Di certo, però, la Juventus cercherà una soluzione in prestito perché non si possono fare spese folli. Per questo motivo, sarebbe stato fatto un sondaggio per Serdar Azmoun, attaccante in scadenza a giugno con lo Zenit San Pietroburgo. Inoltre, la Juventus avrebbe fatto anche un tentativo di scambio tra Arthur e Bruno Guimaraes del Lione.

Ma questa trattativa non è andata a buon fine. Ma non è da escludere che la Juventus, in estate, torni alla carica per il giocatore classe 97.

Poche soluzioni per la Juventus

La Juventus, nella seconda parte della stagione, non avrà a disposizione Federico Chiesa. Ma Massimiliano Allegri difficilmente avrà un nuovo acquisto e se lo avrà sarà diverso a livello di caratteristiche rispetto all'ex Fiorentina. Una delle soluzioni più percorribili potrebbe essere Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Ma prima il club russo deve trovare un suo sostituto. Inoltre, la Juventus prenderebbe Azmoun solo in prestito, perciò il giocatore iraniano dovrebbe rinnovare con lo Zenit. Mentre le piste che portano a Bruno Guimaraes e Gianluca Scamacca sono difficilmente percorribili nella finestra di mercato invernale.

La speranza della Juventus è provare ad imbastire una trattativa per l'attaccante classe 99 già in queste settimane. Il Sassuolo, però, fa una valutazione molto alta di Scamacca.

La Juventus pensa alla Supercoppa

Mentre la dirigenza della Juventus cerca qualche opportunità di mercato, la squadra lavora in vista della sfida di Supercoppa contro l'Inter.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questa partita, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Federico Chiesa, Matthijs De Ligt, Juan Cuadrado e Danilo. A queste assenze si aggiungerà anche un piccolo intoppo burocratico che riguarda Szczesny. Infatti, il portiere polacco ha da poco iniziato il ciclo vaccinale e domani 12 gennaio sarà al seguito della squadra solo a ridosso del match.

Per questo motivo in porta ci sarà Mattia Perin. In difesa, invece, ci sarà il rientro di Leonardo Bonucci. Ma probabilmente il numero 19 juventino partirà dalla panchina. Resta anche da capire chi giocherà a centrocampo, visto che Arthur ha fatto bene contro la Roma e potrebbe giocare con Manuel Locatelli e e Weston McKennie. Mentre in attacco si va verso il tridente formato da Paulo Dybala, Alvaro Morata e Federico Bernardeschi. In ogni caso, questo pomeriggio 11 gennaio, Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.