La Juventus ha iniziato il nuovo anno con un pareggio ed una vittoria contro il Napoli e la Roma. Quattro punti importanti contro squadre in lotta per i primi posti anche se è rimasta la delusione per il pareggio ottenuto contro i campani. La notizia più pesante è stata evidentemente l'infortunio di Federico Chiesa, che ha rimediato contro la Roma la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il giocatore ha finito la stagione in anticipo, creando non pochi problemi alla Juventus che dovrà investire su un giocatore per il settore avanzato. La società bianconera starebbe valutando diversi giocatori che potrebbero rinforzare la rosa.

Una punta che possa dare fisicità e magari concretizzare le azioni da gol. Si parla molto di un interesse concreto per Luis Muriel ma dopo la prestazione contro l'Udinese (ha segnato due gol nel 6 a 2 dei bergamaschi) il colombiano avrebbe consolidato la sua permanenza nell'Atalanta, che valuta anche un prolungamento di contratto del giocatore attualmente in scadenza a giugno 2023. Altro nome che piace alla società bianconera è quello Anthony Martial, che però ha un ingaggio importante che la Juventus non vorrebbe sostenere. In scadenza di contratto a giugno con il Liverpool è Divock Origi.

L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta: tutti i possibili nomi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una punta dopo l'infortunio subito da Federico Chiesa.

Il centrocampista salterà la seconda parte della stagione a causa della rottura del legamento del ginocchio. La società bianconera valuta diverse punte centrali, anche perché sia Morata che Kean potrebbe giocare sulla fascia sostituendo Chiesa. Per questo si parla di un interesse concreto per Muriel, Martial e Origi, giocatori costosi per cartellino e ingaggio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il preferito sembra essere Gianluca Scamacca, che però il Sassuolo vorrebbe cedere a giugno. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto per la punta dello Zenit San Pietroburgo Azmoun, in scadenza di contratto a fine stagione con la stagione russa. Potrebbe arrivare a prezzo agevolato. La Juventus ha anche un posto da extracomunitario, che potrebbe utilizzare proprio per il giocatore iraniano.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche alla cessione di Aaron Ramsey a gennaio. Si era parlato anche di quella di Kulusevski ma l'infortunio di Chiesa dovrebbe portare alla permanenza dello svedese. L'eventuale partenza del centrocampista gallese potrebbe agevolare l'arrivo di un sostituto. Piace Denis Zakaria, giocatore in scadenza di contratto a fine stagione.