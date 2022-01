La Juventus è attesa da match importanti a gennaio che potrebbero essere decisivi per la lotta per le prime posizioni della classifica di Serie A. Prima il Napoli, poi Roma, Udinese e Milan ci diranno molto sulle possibilità dai bianconeri di diminuire la distanza dai primi quattro posti. La società bianconera è a lavoro in questi giorni anche per il mercato, con diversi rinforzi che potrebbero arrivare a gennaio. Si parla del possibile acquisto di un centrocampista e di una punta, due nel caso in cui dovesse partire Alvaro Morata. Dalle ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai principali giornali sportivi Allegri avrebbe incontrato lo spagnolo per ribadirgli la fiducia.

Il Calciomercato però potrebbe cambiare da un giorno all'altro, di conseguenza, la Juventus starebbe lavorando ad un eventuale sostituto del giocatore.

Fra i giocatori seguiti per rinforzare il settore avanzato in caso di partenza di Alvaro Morata ci sarebbe Edinson Cavani, riserva nel Manchester United. La società inglese potrebbe acquistare una punta a gennaio, si parla di un interesse concreto per Mauro Icardi. Se si concretizzerà il trasferimento dell'argentino allo United, l'addio dell'uruguaiano diventerebbe concreto. Magari proprio alla Juventus, che lo acquisterebbe in prestito.

Cavani potrebbe approdare alla Juventus in caso di partenza di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di partenza di Alvaro Morata la Juventus potrebbe chiedere in prestito Edinson Cavani dal Manchester United.

L'uruguaiano arriverebbe in prestito dalla società inglese, che potrebbe lasciarlo partire a titolo gratuito essendo il giocatore in scadenza di contratto a giugno. Se da una parte non ci dovrebbero essere costi di cartellino, dall'altra la società bianconera dovrebbe sostenere il pagamento di un ingaggio importante, quello che attualmente guadagna al Manchester United.

Per questo arriverebbe solo nel caso in cui Morata dovesse partire, con l'ingaggio dello spagnolo che vorrebbe utilizzato per pagare parte di quello dell'uruguaiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un'altra punta. Anche in questo caso potrebbe concretizzarsi in caso di una partenza nel settore avanzato.

Potrebbe essere Kaio Jorge il giocatore a lasciare in prestito la società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il brasiliano potrebbe essere scambiato con Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia. Una trattativa di mercato che si definirebbe a titolo temporaneo fino a giugno. Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe arrivare Denis Zakaria. Si lavora anche alle cessioni, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Ramsey e Arthur Melo, che piacciono a diverse società inglesi.