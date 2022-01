La Juventus nelle prossime settimane dovrà lavorare alla situazione contrattuale dei giocatori che vanno in scadenza a fine stagione. Sono cinque i giocatori che attualmente potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero dal 30 giugno: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

La società bianconera vorrebbe cercare di alleggerire il monte ingaggi confermando (e in alcuni diminuendo) l'ingaggio che attualmente guadagnano tali giocatori.

Per l'attaccante argentino l'offerta potrebbe essere di circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026, per Juan Cuadrado invece si parla di un contratto di un anno a 4 milioni di euro netti a stagione con opzione per la stagione 2023-2024, essa scatterebbe nel caso in cui disputasse almeno il 50% dei match disputati dalla Juventus nella stagione 2022-2023.

Secondo alcune indiscrezioni tale offerta non sarebbe gradita a Cuadrado, il quale potrebbe accettare un'opzione di rinnovo contrattuale ma con una percentuale minore, magari del 10% delle partite disputate. Se non dovesse arrivare l'intesa contrattuale fra le parti il terzino non avrebbe problemi a trovare una società pronta ad ingaggiarlo a parametro zero.

Possibile offerta di contratto a Cuadrado di una stagione con opzione per la seconda

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire un contratto di una stagione con opzione per la seconda a Juan Cuadrado. Il terzino va in scadenza di contratto a giugno e, in caso di mancata intesa contrattuale con la società bianconera, lascerebbe la Juve a parametro zero.

La società vorrebbe rinnovargli il contratto confermandogli l'attuale ingaggio che guadagna da 4 milioni di euro a stagione per il 2022-2023 e inserendo un'opzione per il 2023-2024. Il prolungamento di contratto si attiverebbe se il colombiano disputasse il 50% dei match della stagione 2022-2023. Il giocatore preferirebbe però un prolungamento automatico con il 10% dei match disputati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà importante in tal senso l'incontro a febbraio con la società bianconera: la volontà di Cuadrado sarebbe quella di rimanere alla Juventus.

La situazione contrattuale degli altri giocatori in scadenza a giugno

La Juventus potrebbe offrire a Dybala circa 7 milioni di euro a stagione, più o meno lo stesso ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera.

L'argentino avrebbe quindi praticamente una conferma dell'attuale stipendio, come per Cuadrado.

È diversa invece la situazione degli altri giocatori in scadenza, ossia Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio, per i quali potrebbe esserci un'offerta di ingaggio un po' minore rispetto a quello che attualmente percepiscono nella società bianconera.