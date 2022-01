La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'acquisto di almeno due giocatori a gennaio, molto dipenderà anche dalle cessioni. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi. L'eventuale partenza del centrocampista gallese sarebbe molto utile anche per il bilancio societario, considerando che guadagna 7 milioni di euro netti a stagione. Se dovesse partire potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno. Situazione simile per il giocatore Sardar Azmoun, anche lui in scadenza a fine stagione.

Il giocatore dello Zenit San Pietroburgo in questa stagione ha dato un contributo importante disputando fino ad adesso 17 partite in campionato segnando 7 gol fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere un gol in Supercoppa di Russia e 5 match e 2 gol in Champions League, uno di questi proprio alla Juventus nell'ultimo match del girone di Champions League finito 2 a 1 per i bianconeri.

Lo Zenit San Pietroburgo vorrebbe circa 5 milioni di euro per Azmoun. La Juventus potrebbe decidere di spendere questa somma inserendo dei bonus che arrivino a quanto richiesto dalla società proprietaria del cartellino del giocatore.

Il giocatore Azmoun potrebbe approdare alla Juventus per 5 milioni di euro a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare la punta Sardar Azmoun per circa 5 milioni di euro. Si tratterebbe di un investimento a prezzo vantaggioso, ma importante per la società bianconera in quanto rinforzerebbe il settore avanzato con una punta brava a finalizzare le azioni da gol.

Azmoun è un giocatore che ha fisicità e che è diverso rispetto agli altri giocatori del settore avanzato bianconero. Con il suo eventuale arrivo Allegri potrebbe spostare Morata e Kean sulla fascia al posto di Chiesa. Azmoun sarebbe preferito a Scamacca e Vlahovic anche perché non avrebbe un prezzo importante. Inoltre, difficilmente i giocatori di Sassuolo e Fiorentina lasceranno le rispettive società a gennaio.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare a giugno Gianluca Scamacca. In queste settimane potrebbe esserci un incontro con il Sassuolo per provare a trovare un'intesa per il trasferimento del giocatore a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Diverso invece è il discorso per Dusan Vlahovic, che ha un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro. Potrebbe diminuire a giugno, ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società toscana. Il giocatore avrebbe rifiutato l'offerta dell'Arsenal perché preferirebbe approdare nella società bianconera a giugno.