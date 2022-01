La Juventus è al lavoro in questi giorni per rinforzare una rosa che sembra aver bisogno di qualità a centrocampo e nel settore avanzato. Anche nel match contro l'Inter sono state evidenti le problematiche dei bianconeri, che non hanno saputo concretizzare le tante azioni da gol. Si parla del possibile arrivo di un centrocampista che possa garantire impostazione da gioco ed equilibrio e di una punta brava a finalizzare. Piace Dusan Vlahovic, ma anche Denis Zakaria e Sardar Azmoun, con gli ultimi due in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione e che quindi potrebbero arrivare a prezzo agevolato o in prestito.

Difficile che la società bianconera faccia grandi investimenti a gennaio, a meno che si tratti di acquisti in prestito con pagamento in diverse stagioni. Come è noto la Juventus nelle ultime stagioni ha utilizzato molto questa modalità di pagamento, basti pensare a Federico Chiesa e Manuel Locatelli, arrivati in prestito (due anni con riscatto). Le dichiarazioni di Rocco Commisso al Financial Times hanno alimentato molte indiscrezioni di mercato in merito al possibile addio di Dusan Vlahovic già a gennaio. Il presidente della Fiorentina vorrebbe cedere il giocatore anche perché a giugno sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto e la sua valutazione di mercato potrebbe essere minore. La Juventus potrebbe portarlo a Torino se la Fiorentina decidesse di lasciarlo partire in prestito con riscatto.

Vlahovic potrebbe approdare alla Juventus già a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina potrebbe cedere Dusan Vlahovic già a gennaio. L'arrivo di Piatek dimostra come la società toscana stia già lavorando al dopo Vlahovic. Il presidente Commisso potrebbe cederlo in queste settimane anche perché avrebbe la possibilità di monetizzare maggiormente rispetto ad una sua eventuale partenza a giugno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore è in scadenza nel 2023. La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto se la società toscana decidesse di cederlo in prestito di due anni con obbligo di riscatto. La Fiorentina potrebbe accettare un'offerta da 60 milioni di euro per Vlahovic. Si è parlato in questi giorni di un interesse concreto dell'Arsenal per il giocatore, che come confermato da diversi addetti ai lavori preferirebbe il trasferimento nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Se dovesse partire Aaron Ramsey, potrebbe arrivare Denis Zakaria. Il nazionale svizzero va in scadenza di contratto a fine stagione e arriverebbe a prezzo agevolato. Altro nome che piace è quello di Renato Sanches, che però il Lille valuta circa 40 milioni di euro. La società francese potrebbe cederlo in prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni.