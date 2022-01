La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. La società bianconera potrebbe effettuare una o due cessioni ma potrebbero arrivare anche un centrocampista e una punta. A tal riguardo si parla della possibile partenza di Aaron Ramsey ma anche di quella di Arthur Melo, che piace all'Arsenal. Difficile invece che la Juventus possa lasciar partire Alvaro Morata, nonostante il Barcellona sia interessato al suo acquisto. Lo spagnolo dovrebbe rimanere fino a fine stagione, ma difficilmente sarà riscattato a giugno per 35 milioni di euro.

L'eventuale partenza dello spagnolo potrebbe agevolare l'acquisto di una punta di qualità. Si è parlato molto di un possibile interesse per Gianluca Scamacca del Sassuolo e per Dusan Vlahovic della Fiorentina. Giocatori che piacciono alla società bianconera ma anche ad altre società. A questi si sarebbe aggiunto un altro nome gradito dalla Juventus. Si tratta di Roberto Firmino, punta del Liverpool che non è più considerato un titolare dal tecnico Jurgen Klopp. Il brasiliano potrebbe lasciare la società inglese a giugno a prezzo agevolato, si parla di una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Roberto Firmino potrebbe arrivare alla Juventus durante il mercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la punta del Liverpool Roberto Firmino potrebbe essere ceduto a giugno per circa 30 milioni di euro.

Ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus per il brasiliano, la società bianconera potrebbe acquistare una punta di qualità a fine stagione. Firmino sarebbe un rinforzo ideale perché oltre a garantire gol è bravo anche a supportare gli altri giocatori del settore avanzato. L'eventuale mancato riscatto di Morata per 35 milioni di euro (questa la somma necessaria per acquistarlo dall'Atletico Madrid) potrebbe agevolare l'investimento sul brasiliano.

Il possibile mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani, secondo i quali la Juventus preferirebbe acquistare un giocatore giovane e di qualità. Roberto Firmino ha 30 anni e la società bianconera vorrebbe investire sul 23enne Scamacca o eventualmente sul 22enne Vlahovic.

A proposito del giocatore della Fiorentina, avrebbe rifiutato un'offerta importante dell'Arsenal per un suo trasferimento nella società inglese a gennaio. Il giocatore vorrebbe rimanere alla Fiorentina fino a giugno, gradirebbe poi l'approdo alla Juventus. Attualmente però la società toscana lo valuta circa 70 milioni di euro, somma che la Juventus attualmente non vorrebbe spendere per il giocatore anche perché in scadenza a giugno 2023.