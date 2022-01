La Juventus dopo i tanti acquisti importanti delle ultime stagioni ha deciso di investire molto sui giovani. Il lancio dell'under 23 e la valorizzazione di tanti giovani come Dragusin, Fagioli e Ranocchia, attualmente in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza, ne sono la dimostrazione. In questa stagione Allegri ha già avuto modo di schierare giocatori della seconda squadra bianconera, su tutti De Winter, Miretti, Soulé e Da Graca. Già a gennaio la società bianconera potrebbe continuare ad investire in giovani di qualità, da far crescere nel settore giovanile e eventualmente nella under 23.

Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto della Juventus per il portiere del Chicago Fire Gabriel Slonina, protagonista nella società che gioca nella Major League Soccer. L'americano che ha origini europee arriverebbe quindi come giocatore comunitario e potrebbe fare inizialmente esperienza professionale nella Juventus under 23, protagonista nel campionato di Serie C. Il classe 2004 è considerato uno dei migliori giovani portieri ed oltre ad una fisicità importante, è dotato di ottimi riflessi ed è bravo ad impostare il gioco dalla difesa. Come stile ricorda molto il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer.

Il portiere Slonina potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il portiere del Chicago Fire Gabriel Slonina.

Il classe 2004 ha il contratto in scadenza a dicembre ed è seguito da diverse società europee. La società bianconera potrebbe anticipare l'investimento già a gennaio e farlo crescere nell'under 23, dove avrebbe la possibilità di crescere in un campionato competitivo come la Serie C. Proprio per il contratto in scadenza a fine anno potrebbe arrivare ad un prezzo economico.

Considerando anche che Mattia Perin va in scadenza di contratto a giugno, potrebbe diventare il sostituto del portiere italiano dalla stagione 2022-2023. Diventerebbe in questo il secondo portiere della Juventus, anche perché la società bianconera dovrebbe confermare Szczesny.

La Juventus della stagione 2022-2023 potrebbe avere in rosa tanti giovani importanti.

Potrebbero infatti ritornare per giocarsi un posto da titolare i giocatori attualmente in prestito, ovvero Dragusin, Fagioli e Ranocchia. Potrebbero essere inseriti nella rosa di Allegri anche De Winter, Miretti e Soulé e confermati giovani come Kaio Jorge e Kean. Altro rinforzo importante sarà il centrocampista attualmente in prestito al Genoa Nicolò Rovella, che nella prima parte della stagione con i liguri ha dimostrato di essere un giocatore ì che potrebbe essere utile alla società bianconera.