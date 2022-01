L'Inter sarebbe al lavoro per apportare delle modifiche alla rosa di Simone Inzaghi. Secondo gli ultimi aggiornamenti nel mirino ci sarebbero le prestazioni di Davide Frattesi. Il calciatore del Sassuolo potrebbe essere il primo innesto a giugno. La sua valutazione sarebbe di circa trenta milioni di euro e potrebbe approdare a Milano con l'inserimento di qualche contropartita tecnica. Il ragazzo agirebbe nel ruolo di mezzala al posto di Hakan Calhanoglu o di Nicolò Barella. Inzaghi apprezzerebbe molto le caratteristiche dell'ex Monza ed avrebbe già dato il suo consenso.

La società nerazzurra, inoltre, potrebbe aprire le porte del mercato in entrata se dovesse cedere i calciatori in esubero. Potrebbe essere il caso di Alexis Sanchez e di Arturo Vidal. Entrambi dovrebbero lasciare la Pinetina per lo stipendio ritenuto troppo oneroso per i canoni della società asiatica. L'ex Udinese sarebbe finito nel mirino dell'Everton che sarebbe alla ricerca di un attaccante. Sanchez vorrebbe ritornare in Premier League e potrebbe farlo già a gennaio perché attualmente è chiuso nelle gerarchie da Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Inter ed Everton, inoltre, si sarebbero già sentiti per trattare il trasferimento di Lucas Digne. Il terzino avrebbe rotto i rapporti con l'allenatore ex Napoli e si trasferirebbe a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Manchester United vorrebbe Calhanoglu

In Premier League potrebbe andare anche Hakan Calhanoglu. Il Manchester United di Ralf Rangnick lo avrebbe messo nel mirino e sarebbe pronto a mettere sul piatto circa trenta milioni di euro per assicurarsene il cartellino. Il turco è stato ingaggiato dai nerazzurri a zero ma, dopo un avvio altalenante, si è inserito alla perfezione nei meccanismi di Inzaghi.

La trattativa potrebbe partire al termine della stagione ma decollerebbe soltanto se il tecnico del club degli Zhang dovesse avere garanzie dal Luis Alberto. L'attuale giocatore della Lazio è un suo pupillo da sempre e sarebbe stato chiesto come rinforzo già nei mesi precedenti.

Il Psg su Theo Hernandez

Milan e Manchester United potrebbero intavolare, a giugno, una trattativa che riguarda Mauro Icardi e Theo Hernandez.

Il terzino sarebbe un vero obiettivo dei transalpini che offrirebbero il cartellino dell'argentino in cambio. I rossoneri non sarebbero disposti ad accettare proprio per la differenza di valutazione. L'ex Real Madrid varrebbe circa 60 milioni di euro mentre l'attaccante circa 35 milioni di euro. Inoltre, l'ex Inter sarebbe seguito dalla Juventus che potrebbe perdere Morata durante la sessione del mercato invernale.