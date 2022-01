Nel Calciomercato, si sa, non ci sono mai certezze e anche la questione inerente il futuro di Belotti non fa eccezione. Tuttavia, però, con l'anno nuovo il Gallo dovrà probabilmente iniziare a cercare una nuova maglia da indossare. A giugno, quando il campionato sarà finito, il contratto che lega Andrea Belotti al Torino scadrà e, con esso, terminerà con ogni probabilità uno dei "matrimoni" calcistici più importanti degli ultimi anni: capitano, l'attaccante della nazionale indossa la maglia dei granata dalla stagione 2015-2016. Cairo, patron del club, ha annunciato negli scorsi giorni che il giocatore campione d'Europa non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare.

Belotti libero, già nelle prossime settimane, di firmare un pre-accordo con altri club

Altri sei mesi e poi Belotti sarà libero di indossare un'altra maglia. La scelta del nuovo club, però, non sarà semplice e potrà arrivare già a partire dai prossimi giorni o settimane: il giocatore, andando in scadenza di contratto, è infatti libero di firmare un pre-accordo con qualsiasi squadra. Ciononostante, Belotti finirà comunque la stagione alla corte di Juric, per poi concretizzare il passaggio al nuovo club a partire dalla prossima stagione.

In questa situazione si è inserito il Milan, che è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e che, in contemporanea, 'corteggia' Belotti da oramai molte sessioni di mercato.

Belotti non ha mai nascosto che la sua fede calcistica è rossonera, con lo stesso Cairo che, qualche giorno fa, ha dichiarato che il calciatore "si aspettava probabilmente di essere ceduto al Milan quattro anni fa".

L'attacco rossonero ha dimostrato più di qualche problema in questa prima parte di campionato

Il perché il Milan sia alla ricerca di nuovi innesti da inserire nel raparto offensivo è presto detto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore più incisivo, anche in questa prima parte di stagione, risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, vero e proprio trascinatore, ha però 40 anni e non è più pensabile che possa giocare con continuità.

Subito dietro, nelle gerarchie, c'è Giroud, 35enne che ha dovuto saltare molte partite in questa stagione a causa prima del Covid e poi di vari infortuni.

Stesso destino è capitato a Pellegri, al Milan in prestito e che con molta probabilità non verrà riscattato.

L'acquisto di un giocatore come Belotti a zero rappresenta, senza ombra di dubbio, una grande occasione. Il nome del Gallo (sul quale vi sarebbero anche Napoli e Fiorentina) non è l'unico nella lista di Maldini, che sta valutando anche il profilo di Scamacca (che sembra però essere destinato alla Juventus) e, soprattutto, di Lorenzo Lucca del Pisa.