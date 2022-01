Prima del match di Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti è stato intervistato da un'emittente radiofonica. Oltre a parlare della finale, l'imprenditore milanese ha espresso delle considerazioni sull'emergenza coronavirus e sul calendario impegnativo delle squadre, che si sono ritrovate a giocare ogni tre giorni, come è successo soprattutto la scorsa stagione.

Secondo Moratti però era inevitabile che si verificasse questo, anche perché è necessario portare avanti non sono gli impegni in campionato ed in coppa ma anche con le varie nazionali.

Per l'ex presidente però - a livello internazionale - la situazione poteva essere gestita meglio, per questo secondo lui "è tutto un po' falsato".

Moratti ha poi voluto parlare della Juventus e di alcuni giocatori di qualità della squadra bianconera, in particolare ha affermato che gli piacciono Chiesa e Dybala.

Massimo Moratti ha parlato del campionato

"Il campionato ha tante partite in cui giocano calciatori scesi in campo pochi giorni prima, con tante riserve, ragazzini. Tutto un po' falsato. Non sono stati fatti gli interventi giusti", queste le dichiarazioni di Massimo Moratti in riferimento all'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e al calendario impegnativo che hanno dovuto affrontare le squadre.

Secondo l'ex presidente dell'Inter a livello internazionale la situazione poteva essere gestita meglio.

Moratti ha poi voluto parlare di Conte, che ha avuto il merito di ricostruire la squadra nerazzurra, ma anche di Inzaghi, che sta facendo molto bene.

In merito al mercato e ai giocatori della Juventus che potrebbero migliorare la rosa dell'Inter, Moratti ha fatto due nomi: 'Un giocatore che ha grandi qualità e talento è Chiesa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Così come Dybala è sempre da prendere. Gli altri giocatori sono un po' da scoprire'.

Il mercato dell'Inter

Fra i nomi menzionati da Moratti come giocatori graditi per l'Inter uno potrebbe anche trasferirsi nella società nerazzurra: si tratta di Paulo Dybala, che ancora non ha prolungato il suo contratto con la Juventus. L'argentino va in scadenza a giugno 2022 e potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera a giugno.

A febbraio ci sarà l'incontro fra l'argentino e la società bianconera in cui deciderà su un eventuale prolungamento di contratto o in alternativa della sua partenza.

In queste stagioni l'Inter ha dimostrato di saper puntare su vari giocatori in scadenza, basti pensare ad Hakan Calhanoglu.