La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. La possibile cessione di Ramsey e l'infortunio di Chiesa potrebbero agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. La società bianconera potrebbe però acquistare giocatori a prezzo agevolato in quanto i principali investimenti dovrebbero essere posticipati a giugno. A febbraio si dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca anche Paulo Dybala, sull'argomento ha voluto parlare anche Mario Sconcerti. Il giornalista sportivo ha sottolineato come la società bianconera sia in un momento storico di cambiamento evidente dovuto anche alla situazione economica non ideale.

Nonostante questo la proprietà ha dimostrato vicinanza e l'aumento di capitale da 400 milioni di euro è servito a dare stabilità alla Juventus.

Secondo Sconcerti la Juventus sta cambiando molto e in maniera più evidente rispetto al cambiamento effettuato da Dybala nelle ultime stagioni. Il giornalista sportivo ha sottolineato che nella sua storia calcistica non ha mai preso giocatori in prestito con pagamenti in diverse stagioni come è successo con Kean, Locatelli e Chiesa. Di conseguenza non vuole giocatori che costino molto sia di cartellino che di ingaggio.

Il giornalista sportivo ha parlato dei cambiamenti della Juventus

''A me sembra che Dybala sia la dimostrazione dei cambiamenti compiuti dalla Juventus.

Mi sembra che la Juve sia cambiato molto di più di Dybala''. Queste le dichiarazioni di Sconcerti in riferimento alla situazione contrattuale dell'argentino e alla volontà della società bianconera di alleggerire i costi. La pandemia da coronavirus ha sicuramente incrementato la volontà della società bianconera di valorizzare i giovani ma anche di evitare di investimenti pesanti in cartellini ed ingaggi.

Nonostante questo però si continua a parlare di un interesse concreto della società bianconera per Dusan Vlahovic. E secondo Sconcerti fra le possibili destinazioni del giocatore della Fiorentina ci sarebbe proprio la Juventus. Il giornalista sportivo ha sottolineato: ''Io credo che Vlahovic sia d'accordo già con una squadra e non mi sorprenderei se questa fosse proprio la Juventus''.

Secondo Sconcerti la prudenza della società bianconera sul mercato potrebbe essere proprio spiegata da un eventuale acquisto anticipato di Vlahovic.

Il giocatore Vlahovic potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Il giornalista sportivo ha parlato della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, sottolineando come risolverebbe i problemi della Juventus. Si tratterebbe però di un investimento importante a circa 60 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere altri 40 milioni di euro da pagare alla società toscana per il cartellino di Federico Chiesa, che la Juventus dovrebbe acquistare a giugno.