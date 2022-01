La Salernitana di Iervolino pare pronta a fare investimenti importanti nel calciomercato. In questi ultimi giorni dedicati alla sessione invernale di mercato si attendono numerose novità. Una di queste è il dietrofront riguardante il possibile colpo Diego Costa. Il dietrofront non sarebbe arrivato dal calciatore, ma, secondo quanto riporta Sky Sport, proprio dal club. Secondo le ultime indiscrezioni, la Salernitana avrebbe deciso di tirarsi indietro nella trattativa che poteva portare all'ex attaccante del Chelsea e dell'Atletico Madrid. La decisione sarebbe arrivata per la "paura" dei granata che il calciatore non abbia la giusta intensità e il ritmo partita.

Alla Salernitana servono infatti calciatori pronti subito, che possano già avere un impatto importante sul campionato di Serie A, quindi un calciatore avanti con l'età e con qualche acciacco fisico non rientra nei piani societari.

Il tutto ha portato inoltre, come conseguenza, anche a un dietrofront su una possibile operazione in uscita dai campani.

Salta il trasferimento di Nkankwo Simy al Parma?

Questa mancata conclusione della trattativa ha, allo stesso tempo, bloccato il passaggio dell'attaccante Nwankwo Simy al Parma. Il club ducale, ovviamente, ha subito questa decisione che annulla tanti giorni di trattative per arrivare all'attaccante ex Crotone. Era tutto pronto, anche i documenti, ma anche qui il dietrofront del club campano (derivato da quello per Diego Costa), ha portato a un blocco della trattativa.

Nomi nuovi per la Salernitana

Dopo il dietrofront della Salernitana per l'affare di mercato per Diego Costa, c'è stata però un'accelerata per un'altra trattativa. Anche on questo caso si tratta di un colpo di spessore e di un calciatore d'esperienza: la Salernitana sta per chiudere la trattativa che porta al difensore della Salernitana, Federico Fazio.

Il classe 1987 potrebbe essere il colpo giusto per un reparto come quello difensivo che spesso ha avuto enormi difficoltà nella prima parte del campionato. Con Fazio sicuramente mister Colantuono avrebbe un grande aiuto difensivo. La giornata decisiva per chiudere questo affare, secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, potrebbe essere venerdì prossimo.

Restano in stand by per il momento le idee che portavano a due calciatori del Torino: Simone Verdi e Armando Izzo. Per il centrocampista offensivo c'era stato un pour parler nei giorni scorsi, ma non c'è mai stata un'offerta concreta, stesso discorso per Izzo che in estate era stato vicinissimo anche al Cagliari, ma non aveva trovato l'accordo con il club. Adesso Izzo potrebbe affascinato dall'idea di tornare a casa, essendo campano. Prima di questo, però, dovrebbe trovarsi l'accordo con la Salernitana, che al momento non c'è.