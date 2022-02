Inter e Juventus sono state le protagoniste del calciomercato invernale mettendo a segno colpi di alto calibro come quelli targati Vlahovic e Gosens. Le due squadre sarebbero però già al lavoro per potenziare la rosa del futuro. Il club nerazzurro deve prima risolvere la questione legata a Ivan Perisic che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Il croato, al quale piacerebbe tentare anche una avventura in Inghilterra, chiederebbe circa sei milioni di euro all'anno per prolungare il rapporto mentre la società presieduta dagli Zhang non andrebbe oltre i tre milioni di euro considerata l'età (33 anni) dell'ex Bayern Monaco.

Marotta e Piero Ausilio starebbero però pensando ad un grande colpo se il croato dovesse decidere di lasciare la Pinetina. Il nome più quotato sarebbe quello di Angelino, cercato anche nelle scorse settimane dai dirigenti. Il valore del calciatore sarebbe di circa quaranta milioni di euro ma la richiesta del Lipsia sarebbe di circa cinquanta milioni di euro. L'Inter, però, vorrebbe imbastire un'operazione sulla base di trenta milioni di euro. Il calciatore avrebbe caratteristiche molto congeniali al 3-5-2 e potrebbe condividere il reparto proprio con l'ex Atalanta. Dimarco, invece, verrebbe dirottato come terzo centrale dopo l'addio di Kolarov, che ha rescisso il contratto nei giorni scorsi.

Juve: idee Kessiè e Zaniolo

La Juventus, dopo aver fatto cassa cedendo Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham, potrebbe tentare l'assalto a Franck Kessiè al termine della stagione. Il centrocampista, che piacerebbe anche all'Inter, non avrebbe deciso di rinnovare il contratto in scadenza con il Milan. La società rossonera non avrebbe intenzione di assecondare le richieste del classe 1996 che vorrebbe guadagnare circa otto milioni di euro a stagione.

Il club bianconero potrebbe tentare il colpo a zero mettendo sul piatto un contratto da circa sei milioni di euro più relativi bonus legati alle prestazioni calcistiche. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche club esteri come Paris Saint Germain, Barcellona e Real Madrid.

La Juventus avrebbe pensato, sempre per l'estate prossima a Nicol Zaniolo della Roma che ha il contratto in scadenza nel 2022.

La valutazione del ragazzo sarebbe di circa trenta milioni di euro ma i dirigenti torinesi potrebbero intavolare un'operazione inserendo come contropartita tecnica il cartellino di McKennie, che potrebbe essere molto congeniale ai tatticismi di Josè Mourinho. I bianconeri avrebbero avuto dei contatti con l'agente dell'ex Inter già nello scorso mese di dicembre grazie alla mediazione del suo agente.